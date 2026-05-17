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高雄男喝完「啤酒加高粱」開車撞死人 開庭前又酒駕被抓重判14年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楊姓男子2023年8月29日晚間豪飲高粱酒和啤酒後仍開車上路，在橋頭區白樹路與甲樹路口闖紅燈撞死蘇姓騎士，楊男肇事後還躲到附近超商，被員警逮捕時身上甚至還有碎玻璃，橋頭地院國民法官判楊男14年有期徒刑，檢方不服上訴，高雄高分院維持原審刑度。

53歲楊男2023年8月29日晚間10時55分許，酒後開車行經白樹路與甲樹路口時，闖紅燈且以時速94.5公里的速度撞擊蘇姓男騎士，蘇男當場噴飛10多公尺，因多處骨折與臟器挫傷破裂出血，經送醫後急救無效死亡。

楊男肇事闖禍後，並未停下查看，還是直接駕車逃離現場，員警先是在五林路上找到肇事車輛，同日晚間11時8分左右，在距離案發地點約744公尺的超商內，發現楊男身影，他身上衣服甚至還有碎玻璃，員警當場對他酒測，酒測值達每公升0.60毫克。

法官調查，楊男早在2008年就曾在台中因酒後駕車遭逮，經台中地院判處有期徒刑2個月、併科罰金2萬元，未料他未記取教訓，又在10年內酒駕甚至撞死人，甚至直到今年5月本案判刑之前，他都還在遊藝場玩樂後再度酒駕上路遭逮，之後才接受戒酒治療。

他辯稱，自己是心存僥倖因而酒駕上路，發生車禍前因為紅燈右轉被警察追而加速逃逸，之後就發生車禍，而撞到人後不敢停車，也怕被發現是酒駕，因此逃逸將車停在路邊。

橋頭地院依國民法官法規定，由合議庭3名法官與6名國民法官及2名備位國民法官參與審判，考量楊男並未獲得被害人家屬原諒，且為酒駕累犯還撞死人逃逸，酒駕致死判有期徒刑12年，肇事逃逸則處有期徒刑4年6月，共應執行有期徒刑14年。

檢方不服，認為一審國民法官依照量刑鑑定報告，認為楊男是因為童年缺乏安全感，透過喝酒來補償心理，以此作為刑度下修的理由恐有失公允。

檢方認為，楊男在撞死人後，去年5月又再度酒駕，且於酒駕致死一案開庭前，才急著參加戒酒治療，其戒酒治療動機不單純，考量楊男屬於酒駕累犯，肇事後又逃逸，請求從重改判。

高雄高分院合議庭則認為，國民法官法庭以綜合考量楊男各種情況，量刑並無不當，駁回檢察官上訴。可再上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊姓男子2023年在橋頭白樹路與甲樹路口闖紅燈撞死無辜機車騎士，肇事後還逃逸躲進超商。記者巫鴻瑋／翻攝
楊姓男子2023年在橋頭白樹路與甲樹路口闖紅燈撞死無辜機車騎士，肇事後還逃逸躲進超商。記者巫鴻瑋／翻攝

酒駕 高雄 橋頭

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