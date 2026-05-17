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護理之家失智婦3樓墜1樓亡…員工串供「摔下床」法醫打臉 業者逆轉判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣竹山鎮一間護理之家，4年前發生患有失智症的鄭賴姓婦人墜落身亡意外，一審原認定機構的人員、硬體設施都符合規定，判李姓業者無罪，二審發現，根據檢警採證李男等人手機內容，發現案發後照護人員有串證行為，謊稱老婦是「摔下床」，但法醫解剖報告發現，婦人頭皮有沙土、草皮，屬高處墜落造成，認定業者將失智者安排在3樓、窗戶防護不足導致悲劇，改判有6月、緩刑3年。

鄭賴姓老婦因患有失智症且伴有行為障礙，2022年8月間被家屬送至南投縣竹山鎮李姓男子經營的護理之家，接受照顧，同年月17日清晨，老婦自3樓房間窗戶跌落至1樓戶外草地，因顱骨與多處肋骨骨折、肝臟撕裂及創傷性休克，送醫搶救後宣告不治。

檢方依據法醫解剖報告等事證認定，老婦是從三樓住落一樓草地，業者涉有疏失，依過失致死罪起訴。

南投地院審理時，院方人員證稱，護理之家的監視器因雷擊損壞未錄下經過。

法官認為，該護理之家，當時配置有8名護理人員與24名照服員，配置符合法規，且法規也未強制規範護理之家，必須設置監視器作為必要照顧設施。

一審認定，該機構的人員配置、硬體設施都無違規欠缺，不能僅因住民在入住期間發生墜落意外，就遽認負責人有過失，判無罪。

案經上訴，二審審認，檢方從負責人、護理長與照服員的手機中發現，業者在案發後，在群組中與員工整合案發經過的說詞，統一定調死者是「倒臥在床邊地板上」、死者頭上的雜草是急救拿落地床單止血沾上等說法，院方人員的證詞無法採信。

另外，法醫報告認定，死者頭皮有嚴重的「撕剝傷」，創底深處沾附著斷面平整的雜草、泥土，全身多處骨折、主動脈出血，屬典型「加減速傷害」，需從6公尺以上的高度墜落造成，絕非從80公分高的病床上跌落能解釋，加上窗戶外的消防設備平台，有採到一只鞋印，證實老婦爬窗墜落。

二審審認，業者明知老婦失智，具備自由行走能力，依規定要安排在無樓梯的1樓平房區，但卻將老婦安排在3樓，窗戶也缺乏防墜設施，顯有應注意而未注意的過失。

二審審酌，考量業者已與被害人家屬達成和解、賠償完畢，家屬也請求從輕量刑，撤銷一審無罪判決，改判6月，可易科18萬元，緩刑3年、義務勞務100小時、法治教育3場，仍可上訴。

南投縣竹山鎮一間護理之家在4年前發生失智婦墜落意外，李姓業者原獲無罪，台中高分院改判6月、緩刑3年。圖／本報資料照
南投縣竹山鎮一間護理之家在4年前發生失智婦墜落意外，李姓業者原獲無罪，台中高分院改判6月、緩刑3年。圖／本報資料照

失智症

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