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國內查獲首宗虛擬貨幣選戰賭盤 立院法制局示警現行法不足因應

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

年底地方選戰揭開序幕，國內查獲首宗選舉賭盤，去中心化預測平台誘使不特定對象以虛擬貨幣投注，檢警依照違反刑法賭博罪、公職人員選舉罷免法將2名賭客送辦。立法院法制局近日示警，面對此類新興賭博方式，現行法制是否足以因應，目前仍然存在檢討空間。

雲林縣警察局啟動九合一選舉查緝賭盤等工作，北港分局在網路巡邏時發現「Polymarket」針對年底選戰開設非法賭盤，誘使不特定對象以虛擬貨幣投注，經過雲林檢方指揮雲林縣警方及刑事局查獲2名賭客，並且依照違反賭博罪及公職人員選舉罷免法送辦。

針對國內首宗虛擬貨幣賭盤，立法院法制局近日提出報告，有別於傳統由莊家設定賠率的模式，該平台利用區塊鏈技術與類似訂單簿的交易機制，由市場參與者依下注情形自動形成對賭關係，賠率即時浮動，賭客利用綁定銀行帳戶的電子錢包，以與美元等值之穩定幣（USDC）進行投注。

報告指出，去中心化預測市場平台的價格變動，客觀上具備民意調查的外觀，一旦特定交易人透過大量虛假或偏頗的掛單行為擾亂市場，極易引發從眾效應，進而影響選民判斷並破壞選舉公正性，面對此類新興賭博方式，現行法制是否足以因應，目前仍然存在檢討空間。

立法院法制局表示，公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法增訂選舉賭博罪的目的，在於防堵選舉賭盤不當干擾選民投票意向、破壞選舉結果的公正性，賭博罪被視為「必要共犯」中的「對向犯」，然而賭客在相關平台提出限價掛單，在尚未有對手方接單前（即實質完成撮合），因為欠缺對賭相對人，恐難認定為賭博既遂。

報告指出，建請主管機關研議修正公職人員選舉罷免法第103條之1、總統副總統選舉罷免法第88條之1，透過修法將行為人著手下注而尚未有其他用戶與之「對賭」的未遂階段也納入處罰，同時擴大賭博罪的行為態樣，明定凡以選舉、罷免結果為標的，在網際網路或其他相類平台提出賭博要約或掛單者，即予以處罰。

立法院法制局表示，考量民主選舉神聖而嚴肅，選舉賭盤將不當影響選舉結果，其罪質內容不能與一般賭博同視，然而現行法條的「供給賭博場所」僅限於物理空間，實務見解則認為「賭場」包含數位虛擬空間，恐怕有逸出法條文義界限，進而有類推解釋之嫌。

報告指出，建請主管機關研議修正刑法第268條、公職人員選舉罷免法第103條之1、總統副總統選舉罷免法第88條之1，將利用電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類方法提供賭博平台的行為，視為提供賭博場所予以處罰，透過修法與時俱進。

立法院法制局表示，現行刑法定有「在賭檯或兌換籌碼處之財物」的絕對義務沒收規定，然而在網路賭博罪、選舉賭博罪並未設有「針對涉案財物」的特別沒收規定，儘管網路賭博、實體賭場在空間型態有所不同，但是危害社會的本質並無不同，因此應該適用相同的沒收標準。

報告指出，建請主管機關研議修正刑法第266條第4項，攸關實體賭場涉案財物絕對義務沒收的規定，並且在公職人員選舉罷免法第103條之1、總統副總統選舉罷免法第88條之1選舉賭博罪，一併增列絕對義務沒收特別規定，透過修法杜絕相關爭議。

年底地方選戰揭開序幕，國內查獲首宗選舉賭盤。圖／聯合報系資料照片
年底地方選戰揭開序幕，國內查獲首宗選舉賭盤。圖／聯合報系資料照片

虛擬貨幣 雲林 九合一選舉

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