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屏東男襲警遭壓制「終身癱瘓」 控警方執法過當求償3415萬結果曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣蕭姓男子和家人有土地糾紛，因不滿到場的員警要他離開，和汪姓警員發生衝突，蕭男倒地後被汪姓警員壓制，事後卻發現有延遲性腦出血導致終身癱瘓，家屬質疑警方執法過度，向汪姓警員求償1736萬餘元，另向屏東縣警局提國賠1679萬餘元，法院一、二審都認為警方並無過失，判蕭男敗訴，警方免賠。

判決指出，2020年10月2日上午10時許，蕭姓男子和家人因土地問題發生糾紛，汪姓員警獲報後前往蕭男家中排解糾紛，汪男到場後要求蕭男離開，不料蕭卻反嗆警方「這是我家的地，我為什麼不能在這裡？」

蕭男不滿員警勸哩，與警方發生口角，雙方在現場發生拉扯，過程中蕭男倒地，頭部撞擊到地面，汪男見狀先壓制蕭男，隨即通報救護車到場將蕭男送醫，檢查無礙後先至派出所製作筆錄。

不料事後蕭男神智不清，再就醫時發現有頭部外傷併創傷性雙側硬膜下腔出血、顱內出血、右側顳部顱骨骨折併延遲性腦出血等傷害，最終不幸終身癱瘓、無法言語。

蕭男不滿，質疑他自醫院被帶回派出所後，已出現「神智不清、在所內反時針繞圈走路」的異常舉動，警方卻未警覺，反將其載回家中，導致他抵達家門時已陷入昏迷，質疑警方執法有疏失，向汪姓警員求償1736萬餘元，並向屏東縣警局提國賠求償1679萬餘元。

警方挨告後反駁，稱蕭男當時在現場咆哮員警，還徒手朝汪男頭部揮打數次，甚至勒住警員的頭頸拉扯，員警是為了掙脫，才使蕭男於拉扯過程中摔倒，當時也馬上將蕭男送醫，並無延誤，且蕭男出院後到派出所期間，都有家屬在場，如果不適都能要求送醫，員警並無過失。

屏東地院審理時，法官勘驗現場監視器與員警密錄器，發現當時蕭男不斷逼進汪姓警員，

隨後連續揮拳毆打汪警頭部，更用雙手死死環抱、勒住汪警頸部往自己方向拉扯，這才導致兩人重心不穩摔倒，壓制過程符合警察職權行使法規定。

法官認定，蕭男後腦撞擊地面，是其自身襲警拉扯的連鎖結果，並非員警不法侵害；另外，依據醫院病歷，蕭男送醫後醫院當時診斷僅為「輕微頭部外傷」，且蕭在醫院自行拔除點滴並拒絕留院觀察，直至第二次送醫才發現「延遲性顱內出血」。

法官直言，受過一般訓練的警察並無醫學專業背景，在醫院都判斷傷勢輕微的前提下，實務上根本無法要求員警在現場辨識出何謂「延遲性腦出血」。況且，蕭男在派出所時都有家屬在場，難認警方有消極不作為或怠於執行職務之過失，判蕭男敗訴。

蕭男一方不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭也認為警方處理過程並無疏失，判蕭男敗訴。可再上訴。

屏東縣警察局。圖／報系資料照
屏東縣警察局。圖／報系資料照

屏東 屏東縣

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