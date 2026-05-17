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新竹大學生二手平台賣酒 違反菸酒法慘吞1萬5罰單

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市一名大學生日前在二手交易社群平台張貼轉售酒品資訊，原想出售閒置酒品，未料酒還沒賣出，就因涉及網路販酒行為，遭依菸酒管理法裁罰1萬5000元，還得靠打工支付罰款。市府已函請校方加強宣導，以免誤觸法令。

新竹市長高虹安指出，許多民眾常將收受禮品、聚會剩餘或出國攜回的酒品視為一般商品置於網路販售，卻不知只要於網路平台刊登販售訊息，即已違反菸酒管理法規定。

高虹安說明，為保障未成年人健康與福祉，現行法令明定不得以無法確認買方年齡的方式販售酒品。市府重視未成年人保護與合法消費環境，已指示財政處持續透過校園、媒體及各式宣導活動，加強法令宣導，提醒民眾避免因不熟悉法規而受罰，也共同守護青少年身心健康。

新竹市財政處長陳香君說明，依據菸酒管理法規定，酒類不得透過自動販賣機、郵購、網路購物或其他無法辨識購買者年齡的方式販售或轉讓，不論是於臉書、Instagram、LINE群組、拍賣平台或其他電子平台張貼酒品販售資訊，即使尚未成交也違規，可處1萬元以上、50萬元以下罰鍰，提醒民眾切勿心存僥倖。

市府呼籲，民眾切勿透過社群媒體或網路平台販售酒品，以免因一時疏忽誤觸法網，影響自身權益。若發現違法販售酒品情事，也可撥打私劣菸酒檢舉專線03-5249158或1999市民服務專線通報，共同維護安全、合法的消費環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹市一名大學生日前在二手交易社群平台張貼轉售酒品資訊，原想出售閒置酒品，未料酒還沒賣出，就因涉及網路販酒行為，遭依菸酒管理法裁罰1萬5000元。圖／新竹市政府提供
新竹市一名大學生日前在二手交易社群平台張貼轉售酒品資訊，原想出售閒置酒品，未料酒還沒賣出，就因涉及網路販酒行為，遭依菸酒管理法裁罰1萬5000元。圖／新竹市政府提供

打工 高虹安 新竹

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