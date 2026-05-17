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中和警破獲職業賭場 查扣逾千萬籌碼、20人送辦
新北市中和警分局日前深夜突襲中和區一處職業賭場，當場查獲20人涉賭，並查扣總價值1076萬餘元籌碼、賭資15萬餘元及賭桌、賭具等證物，全案依賭博罪移送新北地檢署偵辦。
5月14日晚間11時許，警方持新北地方法院核發搜索票，前往中和區中正路一帶執行搜索，當場查獲37歲劉姓負責人、29歲王姓男荷官、22歲蔡姓女荷官，以及23歲林姓女子、36歲陳姓女子等櫃檯工作人員，另有15名男女賭客在場賭博。
警方指出，現場共查扣7張賭桌、賭具一批、賭資15萬餘元，以及總籌碼1076萬0100元等相關證物，並將現場20人全數帶回偵辦。
警方調查後，訊後依違反刑法賭博罪，將劉男等20人移送台灣新北地方檢察署偵辦。
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