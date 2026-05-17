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影／車尾燈未亮警攔查7旬翁酒駕拒檢逃逸 還撞倒警用機車
屏東警分局萬丹分駐所員警16日晚間9時許巡邏經過萬丹鄉萬壽路與成功街口時，70歲李姓老翁開小貨車，左後車尾燈未亮，警攔查時，李男拒檢，警方一路尾隨約650公尺後，李男撞警用摩托車，警方隨後合力將李男攔停壓制，李男酒測超標0.5mg/L，警詢後將李男依違反公共危險、妨害公務罪移送。
小貨車駕駛70歲李姓老翁開著貨車，左後車尾燈沒有亮，警方上前攔查，李拒絕停並加速逃逸，警方在後方追一路尾隨約650公尺，行經到萬丹鄉萬全村仁愛街時，李男仍不願配合，還開車意圖擦撞員警，造成警用機車倒地，員警即時閃開，幸未受傷。李男當時也快開到家附近。
警用機車遭擦撞倒地後，警方立即上前將該車攔停並當場壓制李男，過程中警方聞到李男身上散發濃厚酒氣，酒測值超過法定標準值，0.5mg/L，警方當場逮捕，全案訊後依公共危險、妨害公務罪移送檢方偵辦。
警方提醒，酒後駕車、拒絕配合攔查，甚至惡意衝撞、挑戰公權力危險行為，警方採零容忍態度，強力執法、絕不寬貸。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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