影／車尾燈未亮警攔查7旬翁酒駕拒檢逃逸 還撞倒警用機車

黃姓女子至足體養生會館全身按摩，余姓按摩師按到右腳時她喊「痛」，余仍用力按壓導致她右膝挫傷併髕韌帶撕裂；她對余及唐姓會館負責人提起連帶賠償訴訟，唐主張余的個人行為店家無法監督，歸咎店家並不合理，法院仍認定，二人應連帶賠償80萬4899元。可上訴。

2026-05-17 10:08