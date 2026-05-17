修車修到快報廢！BMW卡保養廠3年 業者判賠121萬

新竹胡男3年前將BMW轎車送到新竹某保修廠維修，沒想到車子一放就是3年多，不僅遲遲修不好，還讓他得長期租車代步。胡男不滿，多次催修未果後提告求償160萬餘元。新竹地院審理後認為，保養廠拖延修車時間過久，判業者須賠償胡男121萬1520元。

判決書指出，胡男於2022年5月間，將1輛BMW 1600cc轎車交由某保修廠維修，但車輛送修後始終未完成修復。胡男主張，期間他多次透過LINE詢問修車進度，從2022年8月起到2025年間陸續催問十多次，甚至還向業者表示「我爸在問」，但對方始終無法明確告知交車日期。

胡男認為，車輛送修超過3年，早已超出一般合理修繕期間，導致他除支付第二次維修費用外，還得另外租車代步，車輛本身也因長時間拆裝與折舊造成價值下滑，因此提告求償維修費、租車費及車價減損，共計160萬1990元。

陳姓負責人則辯稱，雙方當初並未約定完工期限，且車輛本身是事故車，需長時間等待零件並進行多項修復。他還主張，2025年1月間就曾通知胡男領車，也曾提供代步車使用，認為自己沒有惡意拖延，更不應負損害賠償責任。

不過法官認為，一般車輛修繕合理期間約3個月，胡男2022年8月首次詢問修車進度時，就已可視為正式催告，被告卻始終未完成修繕，也提不出叫料紀錄或通知領車等證據，難認抗辯可採。

法官認定，胡男之後又多次催促修車，最後於2025年6月寄發存證信函，要求15日內完成修復並交車，但業者仍未履行，因此胡男解除契約合法。

至於損害部分，法官審酌後，認定胡男實際支付第二次維修費18萬1520元；另因車輛長期無法使用，合理租車代步費為72萬元；而車輛2015年出廠，經鑑定，2022年正常車況價值約57萬元，到2025年僅剩26萬元，價差31萬元應由業者負責。最終判保修廠須賠償胡男共121萬1520元。