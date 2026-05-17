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她被按摩師按到韌帶撕裂求償…店家稱無法監督 法院判要連帶賠逾80萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

黃姓女子至足體養生會館全身按摩，余姓按摩師按到右腳時她喊「痛」，余仍用力按壓導致她右膝挫傷併髕韌帶撕裂；她對余及唐姓會館負責人提起連帶賠償訴訟，唐主張余的個人行為店家無法監督，歸咎店家並不合理，法院仍認定，二人應連帶賠償80萬4899元。可上訴。

判決書指出，黃姓女子2024年12月22日晚間9時許，前往台南市麻豆區一間養生會館全身按摩，為她服務的余姓男子，在按摩到她右膝關節處時，黃女已表示該部位疼痛，余仍貿然向下按壓，導致黃女右膝挫傷併髕韌帶撕裂；黃女前往醫院治療，報警提告。

台南地院一審去年11月將余依過失傷害罪判刑3月，黃女再對余及養生會館唐姓負責人提出民事訴訟連帶求償指出，余的行為導致她分別有醫療費、看護費、醫療必要支出、不能工作損失、勞動能力減損等共計298萬8854元損失，另請求精神慰撫金80萬元，共計應給付378萬8854元。

余姓男子沒有出庭，唐姓負責人則稱，這是余的個人行為，店家沒有辦法監督到個人行為，如果將責任全部歸咎於店家並不合理；對於刑事判決所載犯罪事實不爭執，但認為黃女原本患有疾病，所受撕裂傷應該與她個人有關。

台南地院台南簡易庭認為，余姓男子是會館按摩師，唐身為余的雇用人，余在執行職務時過失不法侵害黃女身體健康權，黃女請求兩人應連帶賠償其所受損害，自屬有據；唐辯稱其監督不到余，未提出任何證據以實其說，所辯尚非可採。

法院指出，黃女主張從事美髮造型設計工作，受傷後需休養，無法正常工作，兩造不爭執以基本工資為基礎計算，依行政院核定公告自2024年1月1日起每月基本工資為27470元，2025年1月1日起每月最低工資為28590元，估算9個月不能工作期間損失為260020元。

另黃女雖主張因右膝挫傷併髕韌帶撕裂傷勢而受有勞動能力減損，請求賠償200萬元，因未提出相關證據資料以實其說，法院難認此部分主張有理由；經斟酌雙方身分資力、黃女所受精神上痛苦程度等，認精神慰撫金以20萬元為適當。

法院審酌，不能工作期間損失加上醫療費、看護費、醫療必要支出以及精神慰撫金，認定黃女請求余及唐姓負責人連帶給付80萬4899元，為有理由，應予准許；逾此範圍所為請求，則非有據，應予駁回。

黃姓女子至足體養生會館全身按摩，被按摩師按到右膝挫傷併髕韌帶撕裂，法院認定，按摩師與店家應連帶賠償80萬4899元。本報資料照片
黃姓女子至足體養生會館全身按摩，被按摩師按到右膝挫傷併髕韌帶撕裂，法院認定，按摩師與店家應連帶賠償80萬4899元。本報資料照片

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