妻開夫車國道超速逾40公里吞2罰單 她被罰款、丈夫被扣牌照

高女開丈夫名下的車被舉發超速超過40公里，她稱當天事態緊急不慎超速，自己被罰款沒異議，但車子是丈夫執行緊急社區精神醫療自備公務車，訴請撤銷吊扣牌照處分。法官指出，高女未符緊急避難要件，監理單位也無行政裁量空間，駁回告訴。

高女去年8月12日晚上9時許開車行駛國道3號，通過南向8.7公里汐止隧道出口外路段時，當地速限90公里，高女超速超過40公里，除了她收到開車超速罰單被罰款，她的丈夫是車主也被舉發違規，吊扣汽車牌照6個月。

高女指出，她的公公當晚病危，醫師臨時要求家人立即到院討論說明病情，她不慎駕駛過快。當時視線極佳、路上無其他車輛，確無主觀危險或魯莽駕駛意圖。她對自己被罰款沒意見，但因丈夫名下的車，是基隆市執行緊急社區精神醫療等業務的自備公務車，她與丈夫名下並無其他車輛可供緊急醫療公務，或帶公婆住院就醫使用，聲明撤銷這項處分。

台北市交通事件裁決所答辯，高女以超高速行駛，如遇突發狀況難以即時反應，所需煞停距離也大幅增加，肇事機率驟增，極易造成事故，高速發肇事恐造成嚴重後果或死亡車禍。高女稱趕赴醫院違規，並未符合緊急避難條件，裁處無違誤，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，行政罰法規定「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰」，高女以家屬病急，緊迫才超速，並提出醫院診斷證明書，但難認有緊急避難情狀存在，超速40公里以上並非屬客觀上不得已必要手段，且會危及沿路用路人安全，不採信高女辯詞。

高女另稱吊扣丈夫名下汽車牌照，將影響家人生活需要，請求撤銷處分。法官指出，道路交通管理處罰條例規定超速超過40公里吊扣牌照6個月，高女開車違規構成處分要件，監理單位即應依法裁決，並無裁量空間，加上無相關法律規定可考量高女家庭使用交通工具需求等情事，得以免罰依據，駁回告訴。全案可上訴。