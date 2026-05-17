收養等同親生 具有法律效力 扶養責任不能免除

高齡養母無力管教未成年養子，聲請終止收養遭法官駁回，引發議論。法界認為，案件處理核心不在於養父母是否還願意繼續扶養，而是孩子是否因此失去應受保障的照顧與監護體系；社政單位也憂心，孩子若被終止收養，易產生「再次被放棄」的創傷，將介入輔導。

一名法官指出，收養小孩時就必須評估是否有心教養、監督、保護，終止收養不像離婚般有完全的自由權，若法院駁回養父母終止收養關係聲請，未成年人卻遭遇「冷暴力」對待，養父母的親權可能被停止，但不能免除扶養責任，仍必須「出錢」。

法界人士表示，法律上的收養不只是單純「照顧小孩」，而是建立一種具有法律效力的親子關係，一旦收養成立，養父母與養子女在法律上幾乎等同親生父母與子女，非雙方說解除就能解除。

民法規定，若養父母與養子女之間出現虐待、遺棄、重大犯罪，或其他「重大事由難以維持收養關係」，可向法院聲請終止收養；若孩子未成年，法院還必須考量一項更重要的原則，亦即「未成年子女最佳利益」，不能因親子雙方都同意終止收養關係，而忽視法律的保護機制。

收養制度是為了建立長期穩定的家庭關係，不可因教養困難就任意解除，在孩子未成年階段，應安排輔導與教育支持等方式介入。

桃園市社會局指出，收養後反悔的案例極少，社會局將主動了解案家想終止收養的原因，無論是孩子難管教，或是養父母年紀大、體力無法負荷，都將引入諮商資源；如透過收養媒合機構介入，幫助雙方釐清狀況，也會尋求原媒合機構提供後續輔導。

社會局說明，若最後雙方仍決定終止收養，當事人需循司法途徑向法院聲請，年滿七歲以上未成年人，法官開庭時會依法聽取孩子的意見；若確定解除收養，且原生父母也無能力接手照顧，孩子可能轉由社會局接手監護。

台灣收出養審查機制非常嚴格，社工在評估時發現申請者帶有補償心態或有其他疑慮，會要求接受諮商，若無法釐清，便不會核准成為收養家庭，避免日後「退貨」對孩子造成二次傷害。