新制首例 毒駕撞死人遭預防性羈押

朱姓男子毒駕撞擊八旬洪姓機車騎士並拖行數十公尺，洪翁傷重不治。記者巫鴻瑋／翻攝

朱姓男子十四日涉施用安非他命與「喪屍煙彈」後駕車，在高雄市小港區追撞八旬洪姓機車騎士，洪翁死亡。刑事訴訟法第一○一條之一擴大預防性羈押適用範圍，十五日甫生效，朱成為新制上路後遭押首例。

警方調查，朱姓男子涉於十四日下午三時許「毒駕」，在小港區高松路、山田路口追撞洪姓老翁，洪翁遭猛烈撞擊，彈飛至朱的轎車擋風玻璃後跌落地面。朱肇事後未立即停車與報警，反而向前行駛輾過老翁，拖行數十公尺，送醫不治。經毒品唾液快篩及尿液檢測，警方發現呈現安非他命與依托咪酯雙重陽性反應，依刑法施用毒品駕車因而致人於死、殺人罪將朱送辦。

高雄地檢署檢察官相驗後，認定朱涉犯毒駕致死罪，犯罪嫌疑重大，適逢總統甫公布刑訴第一○一條之一修正案，擴大預防性羈押適用範圍，檢方評估朱毒駕已對大眾安全構成威脅，開全國先例引據新制，前天向高雄地方法院聲請預防性羈押獲准。