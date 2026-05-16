來不及倒…男騎車揮球棒敲垃圾車 審理無故不到態度欠佳判刑8月

李姓男子去年3月24日晚間8時在永康區永福街與永大路口，因來不及倒垃圾，氣得返家持球棒、騎機車一路追趕，以球棒敲打垃圾車阻擋離去，且作勢揮打清潔隊員。環保局嚴正譴責暴力並支持隊員提告，法官認定他妨害公務判刑8月。

檢方起訴，李當晚在永康區永福街與永大路2段巷口，竟因不滿垃圾車未停等他丟擲垃圾，返家拿取球棒並騎乘機車追趕，後持球棒敲打垃圾車車身，阻擋垃圾車離去，且作勢揮打清潔隊員，致對方心生畏懼，危害其生命及身體安全，並造成垃圾車無法正常行駛，以此強暴方式妨害清潔隊員執行清運垃圾公務。

李於偵訊，以及地院訊問暨審理程序中均坦白承認，與清潔隊員於警詢時證述大致相符，並有現場監視錄影畫面，及永康分局扣押筆錄及扣押球棒佐證，事證明確。

台南地院認為李所為，犯意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪、恐嚇危害安全罪。李雖有持球棒追趕垃圾車、敲打垃圾車以及阻擋垃圾車離去、作勢揮打告訴人等不同舉動，主觀上是基於同一犯意，於密切接近時間、地點接續施行，應視為接續行為。因此，從一重意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪處斷。

台南地院審酌，李因不滿垃圾車未停等，竟於公共場所持球棒為恐嚇行為，不但影響公務的執行，也致清潔隊員心生畏懼。李犯後坦認犯行，惟迄未能取得對方宥恕，且偵查及審理期日多度無故不到，無端延宕司法程序的進行，犯後態度不佳，法官認他意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪判刑8月，可上訴。