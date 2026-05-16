賣喪屍菸彈男辯稱收遊戲點數費用 法官不採信判徒刑7年11月

彰化縣呂姓男子以3000元販售含異丙帕酯成分菸彈1顆、內容物不詳的兩包咖啡包，又同年被警方循線到他住處搜出1罐異丙帕酯菸油及多包第三級毒品。彰化地方法院審結，分別依販賣、持有第三級毒品，處有期徒刑7年11月、6月。可上訴。

判決書指出，呂男民國113年間8月間，在彰化縣員林區某鄉交付菸彈1顆給黃姓女子，黃女匯款3000元到呂男母親的帳戶。呂男坦承交付菸彈和收款，辯稱菸彈沒有毒品成分，另因出售遊戲點數才向黃女收3千元，且曾傳訊給黃女稱「你把我哥的蛋拿去你可以抽看看這個買不到的」等語，可知是免費贈送菸彈。

法官調查，呂男與黃女的通訊軟體對話，議定以3千元價格出售「容量3ml『蛋』1顆」及「飲料2包」，黃女在對話中傳送「你們的是中部我抽過順又有感的」、「3ml可以分兩顆裝嗎？」可知向呂男購買的蛋即為內含菸油的菸彈甚明，且黃女在警詢時證稱，以3千元向呂購買毒品咖啡包2包及依托咪酯菸彈1顆，送來給她。

彰化地院審結，呂男知悉異丙帕酯、愷他命、甲基-N，N-二甲基卡西酮、4-甲基甲基卡西酮在案發時都列屬第三級毒品，具高度成癮性，對社會治安產生潛在威脅，竟任意將含有毒品成分的菸彈出售他人，並非法持有逾量的第三級毒品，所為殊值非難，兼衡犯罪動機、販售與持有的毒品數量、可藉此獲取利益，及自述智識程度、在工程行工作、家庭生活經濟狀況、坦承犯行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。

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