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餐車便當衛生「泰」失守　釀三星宿舍13同鄉狂吐拉肚子…老闆慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

韓商三星物產營造公司大園廠2023年9月某日上午，陸續發生外籍移工上吐下瀉，13名因嚴重腹痛送醫，桃園市衛生局調查，發現就診移工早餐都吃了遭金黃色葡萄球菌汙染的泰式豬肉便當，桃園地檢署偵結，將泰國籍善姓老闆依違反食安法、過失傷害等罪起訴。

起訴指出，泰國籍50歲善姓男子（SONCHIANGKHAM SUNTHON）經營餐車販售豬肉便當，平時供應移工餐食，於2023年9月11日凌晨1時至2時間製作內含白飯、豬肉及小黃瓜的豬肉便當時，本應嚴格把關食材衛生與烹煮環境，避免食物遭受病原菌感染。

不料，善男疏忽食品保存及現場環境整潔，導致食材在製作過程中，不慎染上容易引發食物中毒的「金黃色葡萄球菌」，清晨5時30分，他開著餐車前往韓商三星物產營造公司位於大園區海豐坡的宿舍附近，將這批剛出爐卻因環境衛生不佳遭污染的便當，賣給剛準備要上工的宋吉等13名泰籍同鄉。

當移工們吃完家鄉味便當後，沒過多久，腸胃隨即開始翻江倒海，13名移工陸續出現嚴重的腹瀉、嘔吐、腹痛等集體食品中毒症狀，其中部分人身體不適情況明顯，形成群聚事件，三星物產察覺異狀後，主動向桃園市政府衛生局通報。

衛生局接獲報案後不敢大意，隨即派員前往宿舍及餐車稽查，進行餐飲良好衛生規範準則（GHP）訪查，並抽血、採樣檢體送驗，確認豬肉便當遭金黃色葡萄球菌汙染，製作桃園市大園區韓商三星物產營造公司大園廠腹瀉群聚事件報告、問卷調查及食品稽查紀錄，同時針對餐車衛生缺失開立限期改善通知，善男也遭函送法辦。

檢方調查認為，被告善男經營餐飲，對消費者負有防止損害發生的保證義務，明知食品若遭病原菌汙染，可能導致消費者健康受損，卻未注意食品製作及保存衛生，涉犯食品安全衛生管理法第49條第4項過失危害人體健康罪，以及刑法過失傷害罪嫌，從重依食安法論處。

泰籍餐車善姓老闆2023年9月間製作泰式豬肉便當出售給三星公司移工同鄉，沒想吃出問題，桃園地檢署偵結，將善男依違反食安法起訴，示意圖為泰式傳統便當。圖／聯合報系資料照片
泰籍餐車善姓老闆2023年9月間製作泰式豬肉便當出售給三星公司移工同鄉，沒想吃出問題，桃園地檢署偵結，將善男依違反食安法起訴，示意圖為泰式傳統便當。圖／聯合報系資料照片

泰國 衛生局 移工

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