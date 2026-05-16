南投地檢署檢察官上班瀏覽色情網站 害地檢署公務電腦染毒代價曝

南投地檢署吳姓檢察官去年上班時間以公務電腦瀏覽色情網站，甚至導致電腦遭病毒攻擊，遭地檢署送交法務部檢察官評鑑委員會評定。檢評會認為情節尚未達重大違失程度，退回南投地檢署行政懲處；南投地檢署後續核予「書面警告」，法務部檢察官人事審議委員會也通過該項處分。

據了解，吳姓檢察官於去年7月11日下午4時許，在辦公室使用公務電腦瀏覽色情網站，導致電腦遭病毒攻擊。南投地檢署事後曾予以口頭勸告，未料1周後，吳男又再度瀏覽色情網站。

南投地檢署認為，檢察官於上班時間使用公務設備瀏覽色情網站，已涉行為失當，且影響機關形象與資訊安全，因此依法送交檢察官評鑑委員會審議。

檢評會審查後認為，吳姓檢察官兩次瀏覽時間均不長，合計約42分鐘，與其他重大違法失職案件相比，情節尚屬輕微，未達移送懲戒必要，因此退回南投地檢署自行處理。

南投地檢署表示，依「法官法」規定，可視情節給予「書面促其注意」或「書面警告」等處分，經審酌後決定予以書面警告，並送交法務部檢審會備查。檢審會今天已通過該項懲處案。