台中男燒竹子…釀鄰居種的99棵羅漢松燒成焦炭 慘判賠219萬

台中黃姓男子在大安區農地燒竹子沒等火滅就離開，結果餘燼被風吹到附近卓姓男子的農場釀火災，多達99棵樹齡20年的羅漢松被燒到焦黑、碳化，法院刑事依公共危險罪判黃拘役50日，民事推斷99棵羅漢松價值200多萬元，連同其他損失一共判黃應給付卓219萬元，可上訴。

檢警調查，黃男2025年1月21日一早8點多在大安區農地焚燒竹子枯枝，因沒等火源完全熄滅就離開，直到中午11點多枯枝餘燼火種被風吹到附近，引燃卓姓男子種植的羅漢松等作物引發火勢、燒毀作物，致生公共危險。

台中地院刑事庭審理時，黃否認犯行，辯稱離開時火就沒有燒了，不能因為調查鑑定書說可能是他，就確定是他燒的。

刑事庭查，台中市消防局調查研判，火災現場僅西南側樹林有燒損跡象，火勢未波及他處建物，綜合判斷是該處農田耕地燃燒灰燼，無法排除餘燼火種飛火引燃可能，且黃也稱當天只有他在燒竹子。

刑事庭認為，黃疏未注意就離開，與餘燼引燃等有因果關係，其犯後否認、未賠償損失，依失火燒燬住宅、建築物等以外之物罪，判他拘役50日，得易科罰金。

卓男再提附帶民事求償，主張經營農業長期種植羅漢松、杜鵑和枸杞樹，黃燒竹子餘燼被風吹過來引燃他土地、作物及設備，造成99顆羅漢松被燒到焦黑、碳化死亡，其餘作物、水電設備及花盆也毀損，對黃求償一共220萬8962元；黃男仍稱有等燒完才離開，爭執求償內容，主張駁回。

民事庭依調查卷證，認為黃空言否認不採信，並根據99顆羅漢松樹齡均20年，樹徑2.2至35公分不等，依相關園藝行進貨成本價格估算，推斷每棵約落在800元至17萬元不等，99顆共213萬4862元，連同設備、其他植物等，一共判黃應給付卓219萬8962元。