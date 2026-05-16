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600元豬肉變4.5萬元罰金 嘉義慣竊菜市場順手牽羊代價翻75倍

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣大林鎮菜市場日前上演一場代價最高昂的順手牽羊案，鐘姓男子貪圖小利，順手牽羊拿走他人機車上價值600元的豬肉，失主報警查辦，嘉義地院日前審結，法官考量鐘男是竊盜慣犯，判處拘役45日，若選擇易科罰金，等同要為這袋豬肉支付4萬5000元罰金，讓這份「加菜金」的代價瞬間翻了75倍。

判決書指出，鐘男子於今年1月31日上午8時26分，在大林鎮吉林里中山路的菜市場閒晃，當時，他瞧見鍾姓女子停放在該處的機車上吊掛著一袋新鮮豬肉，竟一時心生貪念，徒手將豬肉偷走並隨即離去。案經鍾女察覺報警，局民雄分局警方移送偵辦，檢察官依簡易判決處刑聲請起訴。因鐘男在5年內故意再犯，屬於累犯，檢方建請依法加重其刑。

法官在審理，鐘男過去已有多次因竊盜案件被判刑確定的紀錄，屬於竊盜慣犯。審酌其為圖己利、徒手竊取他人財物的動機，以及犯後坦承犯行的態度等一切情狀後，依法量處拘役45日，可易科罰金。而那袋已經不知去向的600元豬肉，法院宣告依法沒收，若無法沒收則將追徵其價額。全案仍可上訴。

嘉義男菜市場摸走600元豬肉，遭法官判拘役45天罰金高達4.5萬元。圖／本報資料照片
嘉義男菜市場摸走600元豬肉，遭法官判拘役45天罰金高達4.5萬元。圖／本報資料照片

竊盜 豬肉 嘉義

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