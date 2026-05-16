隱婚遭拆穿惱羞！恐怖情人「3天狂打132通電話」恐嚇前女友 判刑4月

嘉義一名女子因驚覺交往的傅姓男子早已結婚，毅然決定斬斷情絲提出分手，不料卻成為惡夢的開始 。傅男因不滿被分手，竟化身恐怖情人，在短短3天內瘋狂撥打132通電話騷擾 ，並連發「今天是你的惡夢」、「就是要讓你死」等惡劣字眼恐嚇 ，甚至將兩人合照傳給女方的主管與現任男友 。嘉義地方法院日前審結，依恐嚇危害安全罪判處傅男有期徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，女子與傅男原為男女朋友，事後得知男方隱瞞已婚身分，因而主動要求分手，此舉引發傅男強烈不滿 。傅男自2024年12月25日至27日間 ，展開報復性騷擾，3天內利用手機持續撥打132通電話轟炸女方，並以通訊軟體LINE接續傳送「我就是要把事情鬧大」、「今天就跟你玩到底」、「自己要選擇地獄的」等威脅文字 ，企圖逼迫女方就範。

不僅如此，傅男還在2024年12月31日，將兩人的對話紀錄及合照直接傳送給女方的同事、主管及現任男友，試圖破壞女方的職場人際與新生活。2025年1月4日雙方通話時，傅男更變本加厲，出言恐嚇「你跟我撕破臉我就是要讓你死」，導致女方長期陷於恐懼之中，名譽與生命安全受到嚴重威脅，日常生活與社會活動也遭受極大影響。

女方因不堪其擾且心生畏怖，向警方報案偵辦，案件由嘉檢聲請簡易判決處刑。法院審理，傅男在密切接近的時間與地點持續反覆騷擾、恐嚇前女友，屬於一行為同時觸犯跟蹤騷擾罪及恐嚇危害安全罪，為想像競合犯，應從一重之恐嚇危害安全罪處斷。

法院審酌，傅男高中肄業、從事運輸司機等一切情狀，至今未取得女方原諒，量處有期徒刑4月，如易科罰金以1千元折算1日，全案仍可上訴 。