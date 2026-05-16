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哈士奇失控狠咬女子釀毀容 飼主未盡責…判拘役還要賠9萬
台中陳姓男子帶飼養的哈士奇出門小便卻沒用牽繩，狗突然撲向鍾姓女子狠咬她左臉，鍾主張臉上5處傷口嚴重影響顏面，提告過失傷害、求償77萬元；法院認為，陳未善盡飼主責任才釀意外，刑事依過失傷害判他拘役20日，民事判應給付鍾女9萬多元，可上訴。
檢警調查，陳男2024年11月3日晚上7點多帶哈士奇出門時，因沒有幫狗繫牽繩，鍾女行經大甲區學德宮附近時，哈士奇見她靠近就突然撲上前，咬傷她左臉釀5處開放性傷口。
檢方訊時，陳男否認犯行，辯稱當天帶狗出門小便，有車子按喇叭狗才嚇到掙脫，但他狗有戴口罩只能吐舌頭，且自己不在場，不知是否其他狗咬到鍾。
檢方查，該哈士奇雖有戴嘴套，但仍有張嘴空間，鍾也提出驗傷證明，依過失傷害罪嫌起訴陳。
台中地院刑事庭審酌，陳男未善盡飼主之責，導致其飼養的犬隻肆意走動後咬傷鍾，雙方就賠償金額有落差無共識，依過失傷害罪判他拘役20日。
鍾女再提附帶民事求償，主張左臉被咬留下明顯傷疤，嚴重影響她顏面，後續診療費用預估至少10萬元，加上受傷期間休養1個月不能工作，依醫療、不能工作損失等，求償77萬元；陳表示不同意鍾請求。
民事庭查，陳男沒幫哈士奇繫牽繩，戴嘴套後仍有張嘴空間，且鍾女遭咬傷馬上就到附近醫院就醫，認定陳有賠償責任，審酌雙方職業收入、侵害程度等一切情狀，認定鍾求償精神撫慰金以9萬元適當，加上醫療費一共判陳應給付鍾9萬1890元。
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