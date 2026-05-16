叛逆養子飆車又偷竊！7旬養母崩潰訴請終止收養 法官這理由駁回

桃園有名婦人指控兒子整天沉迷手機、長期曠課，還涉嫌偷竊、危險駕車，甚至遭少年觀護所收容，讓獨自扶養的她身心俱疲，去年間向桃園地院聲請宣告終止收養關係，法官審理後，認為孩子仍未成年，若失去家庭支持恐更偏離正軌，不符兒少最佳利益，裁定駁回聲請。

這名婦人向法院聲請時已68歲，年近7旬，2013年與年過50歲的丈夫共同收養了男童，盼能有個孩子承歡膝下，不過一家三口幸福的日子短短四年，丈夫因故過世後，她獨力扶養兒子長大，卻因孩子邁入青春叛逆期，經常玩手遊直到清晨才睡，管也管不動，白天不上學，經常曠課、遲到，或在課堂上呼呼大睡。

為了導正孩子不良行為，她費盡心力將他送往食宿有專人管理的私立學校就讀，不料孩子卻因不守校規遭到學校退宿並退學，原本答應去補習班也沒去；更讓她崩潰的是，孩子不知怎地因偷竊、無照騎車與危險駕駛等偏差行為，遭少年法庭裁定收容於法務部矯正署台北少年觀護所，直到2025年10月中旬才回家。

婦人無奈地說，自己年事已高、行動又不便，實在沒有心力再承擔沉重的管教壓力，若不終止這段收養關係，恐怕連自己的晚年生活都要賠進去；對於養母的指控，少年在開庭時，承認確實如媽媽指控做了那些失序行為，他沒有什麼要說的，同意媽媽聲請終止收養關係。

審理期間，法官特別囑託家事調查官進行電話訪談、面談與家庭訪問，調查報告顯示，婦人因長期獨自照顧孩子，心理與身體確實承受極大的焦慮與壓力，少年也有服藥不穩定、網路沉迷、偷騎機車、危險駕車等偏差行為，但仍認為少年尚在成長階段，行為並非全然無法矯正。

調查官指出，少年原生家庭的親生父母長期未參與照顧，雙方毫無情感連結，少年也明確拒絕回到生父母身邊；一旦法院宣告終止收養，就算養母承諾願意繼續提供吃住到他滿18歲，但在法律上將出現「監護權真空」的狀態，亦即少年未來的退學、轉學、醫療決策或突發法律事件，都將面臨無監護人能即時簽署或處理的窘境，反而容易讓少年被社會邊緣化，再度偏離正軌。

家事庭法官審酌，認為青春期的教育確實是一段艱難的歷程，養母的無力與艱辛值得同情，但收養關係不應因一己之便或為脫免法律責任而驟然剝奪孩子的受扶養權，這違背當初收養的初衷。

法官強調，依據民法規定，未成年人終止收養必須以「子女最佳利益」為最高指導原則。目前較妥適的作法，是在現有的法律親子關係下，結合少年調查保護官的介入、行為輔導與就學支持，給予少年合理的改善期限，同時減輕養母的照顧負荷。

倘若少年成年後依然故我、偏差行為持續存在，導致親子關係徹底無法維繫，屆時養母再行聲請終止收養，才符合法律要件，法官因此認定，現階段終止收養將對少年的成長與身心發展帶來明顯不利影響，於法不合，裁定駁回養母的聲請。本案仍可抗告。