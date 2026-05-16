【即時短評】旅遊扯政治扭曲兩岸交流 里長受害補償難彌社會撕裂

台灣最基層的里長率團到大陸旅遊，本是兩岸民間交流重要橋梁，但執政黨動輒把帶團赴陸抹紅為「中共代理人」，國家機器以「大撒網」方式抓人，冠上反滲透法等罪名，部分清白的里長雖無罪確定，卻彌補不了身心俱創，社會的撕裂更難癒合，成兩岸關係扭曲的最大受害者。

基隆市孝岡里長吳石金被控於2023年邀12名里長等人赴大陸旅遊，接受山東省煙台市台辦招待，對方在餐會中稱「國民黨是自己兄弟」、「兩岸一家親」等語，吳被依反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴，一審判吳無罪。檢方上訴，台灣高等法院駁回，確定無罪。吳被羈押23天近日獲判刑事補償9萬餘元。

吳石金平時是里民敬重、會做事的好里長，卻因帶團赴陸被抓又被關，連他與小孩的合照也被公布，讓小孩在學校因此受到歧視，全家被側翼等公審，好像犯了什麼滔天大罪，雖然獲刑事賠償，但不論賠多少，也難還他家庭一個公道，身心更備受打擊。

台灣人長期言論自由，本就有高度自主判斷能力，即便赴陸聽到對岸官員說「兩岸一家親」、「兩岸和平」等拉攏雙方關係的親近辭令，也不至於被輕易左右投票意向，否則也太小看台灣人的智慧，且台灣人若這麼好洗腦，藍綠白支持者也不會長年爭論不休。

很多里長因這次風波才知有反滲透法這個名稱，被冠上罪名都很莫名其妙，但檢調大張旗鼓辦案，讓人風聲鶴唳，有如大撒網式全面查辦赴陸里長，更讓許多人身敗名裂，台北市甚至一次抓了41人，迄今寒蟬效應仍瀰漫。

檢調多提不出確切證據證明參與旅遊，是以不正利益約使有投票權人，於總統暨立委選舉中，投票支持國民黨及國民黨推出之候選人，或不支持民進黨及民進黨推出之候選人之行為，難以構成反滲透法、總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法，成為一、二審都無罪重要關鍵。

「純粹旅遊，跟政治、選舉本來就無關」，是多數里長心聲和無奈，民進黨的兩岸關係偏離民意，如今又刻意打擊基層里長，撕裂社會，用政治扭曲兩岸關係，意在切割兩岸、抹紅非同路人，目的再明顯不過。

長期以來里長率團去大陸旅遊、並不是接近選舉才有，吳石金在出發前已定調旅遊不談政治，旅遊途中亦未配合陸方人員宣導，法官也無從認定受陸方指示賄選。

誠如律師所言，我國法律並未限制帶團到大陸遊玩，團員參加的原因無非團費便宜、參觀建設、增加國際觀等，沒有團員說是因為選舉或政治目的而參與，如今真相大白，誰該還給里長一個公道，再多的補償金也難彌補里長被關近月，身心所蒙受的不白之冤。