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冷眼集／全家遭公審 身心受創難彌補

聯合報／ 本報記者游明煌

「白白被關23天終還我清白」，率團赴陸旅遊吳石金（中）無罪確定，獲判補償9萬元。本報資料照片
「白白被關23天終還我清白」，率團赴陸旅遊吳石金（中）無罪確定，獲判補償9萬元。本報資料照片

台灣最基層的里長率團到大陸旅遊，本是兩岸民間交流重要橋梁，但執政黨動輒把帶團赴陸抹紅為「中共代理人」，國家機器以「大撒網」方式抓人，冠上反滲透法等罪名，部分清白的里長雖無罪確定，卻彌補不了身心俱創，社會的撕裂更難癒合，成兩岸關係扭曲的最大受害者。

基隆孝岡里長吳石金平時是里民敬重、做事的好里長，卻因帶團赴陸被抓又被關，連他與小孩的合照也被公布，讓小孩在學校因此受到歧視，全家被側翼等公審，好像犯了什麼滔天大罪，雖然獲刑事賠償，但不論賠多少，也難還他家庭一個公道，身心更備受打擊。

台灣人長期言論自由，本就有高度自主判斷能力，即便赴陸聽到對岸官員說「兩岸一家親」、「兩岸和平」等拉攏雙方關係的親近辭令，也不至於被輕易左右投票意向，否則也太小看台灣人的智慧，且台灣人若這麼好洗腦，藍綠白支持者也不會長年爭論不休。

很多里長因這次風波才知有反滲透法這個名稱，被冠上罪名都很莫名其妙，但檢調大張旗鼓辦案，讓人風聲鶴唳，有如大撒網式全面查辦赴陸里長，更讓許多人身敗名裂，台北市甚至一次抓了四十一人，檢調大多時候卻提不出確切證據，成了無罪重要關鍵，但迄今寒蟬效應仍瀰漫。

「純粹旅遊，跟政治、選舉本來就無關」，是多數里長心聲和無奈，民進黨的兩岸關係偏離民意，如今又刻意打擊基層里長，撕裂社會，用政治扭曲兩岸關係，意在切割兩岸、抹紅非同路人，目的再明顯不過。

反滲透法 兩岸關係 里長

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