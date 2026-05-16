調查官淪收簿手 53罪判3年6月

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉廷，假日打工淪詐團收簿手被起訴；劉男痛哭請求輕判，法官審酌劉男受過國家刑事調查技術訓練，卻帶頭違法，應予重懲，昨依五十三個加重詐欺罪判應執行三年六月徒刑。

檢方查出，劉晉廷（目前免職）二○二四年七月網路求職加入詐團擔任收簿手，同月十四日依指示到西屯區超商、台中捷運站置物櫃領包裹，內有被害人寄出的帳戶、金融卡，劉再將包裹拿去「空軍一號」貨運站寄給上游，讓詐團繼續詐騙五十三名被害人。

法院審理時，劉晉廷僅坦承幫助普通詐欺、洗錢，否認涉及三人以上加重詐欺及組織罪。他辯稱幫客戶領重要急件一次報酬一五○○元，到超商領完再去空軍一號寄件，兩趟加補貼費共獲四九○○元酬勞。

審判長吳孟潔質疑劉晉廷「你身為調查員會不知道嗎」、「這連國小生填問卷都能答對了」。

劉晉廷表示，他曾在台中擔任港警四年，考上調查官班五十八期分發高雄市調處，坦言信貸一百多萬元，包括投資虛擬貨幣虧損等，他當庭痛哭「是我不謹慎」，吳孟潔感嘆「真的很可惜，國家培養一位調查官多麼不容易。」

合議庭認為，劉晉廷是受過國家刑事調查技術訓練的調查官，曾破獲利用「空軍一號」轉寄跨國毒品包裹案，多次辦毒品案績效優良獲記功獎，對犯罪集團利用物流製造「斷點」的反偵查手段嫻熟。

合議庭指出，劉晉廷面對極不合常理的交件方式，主觀能預見包裹內可能有他人受騙的提款卡用於洗錢，卻執意參與，且收簿手是詐欺、洗錢犯罪歷程不可或缺關鍵環節，應論共同正犯。