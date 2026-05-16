被控介選里長羈押23天判無罪 補償9.2萬

基隆市孝岡里長吳石金帶團赴陸旅遊，被依反滲透法等罪起訴，羈押廿三天，最後無罪確定，獲判刑事補償九萬二千元。記者游明煌／翻攝

基隆市孝岡里長吳石金帶團去大陸旅遊，卻被依反滲透法、正副總統選舉罷免法等罪起訴，最後判無罪確定，被羈押廿三天獲刑事補償九萬餘元；他昨無奈說，本來就是純粹旅遊，跟政治、選舉無關，「現在終於還我清白，但也害我無辜被關廿三天。」

吳石金二○二三年邀十二名里長赴陸旅遊接受山東省煙台市台辦招待，檢方懷疑餐會是要請里長支持藍營總統候選人，依反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪起訴，法院審理後判決無罪。

吳石金向基隆地院聲請刑事補償，他向法官表示，他有五名子女要扶養，經濟狀況小康，太太無業，由他一人負擔全家生計，因受羈押致人身自由受拘束、與家庭及社會生活隔離，羈押期間經媒體大幅報導，讓他受到精神痛苦及名譽影響，請求以每日五千元標準補償，求償十一萬五千元。

法官審酌，吳石金擔任里長，為地方具有一定社經地位的公眾人物，且是家中唯一經濟來源，羈押對其個人及家庭造成衝擊，與檢方發動搜索有關，依客觀情狀認為以每日四千元為宜，准予補償九萬二千元。

「我一開始就有向所有團員強調，我們純粹是旅遊，跟政治、選舉無關。」吳石金說，他當里長為里民服務，卻蒙上不白之冤，如今獲得刑事補償，他覺得本來就無罪，還他清白就好。

吳石金辯護律師指出，以台灣人民的政治警覺性、判斷力，不至於因受旅遊招待就受影響；吳石金在出發前已定調旅遊不談政治，旅遊途中亦無配合陸方人員宣導，無從認定受陸方指示賄選，甚至多付了錢買伴手禮回贈陸方，顯非受到中共政權資助。