聽新聞
0:00 / 0:00

被控介選里長羈押23天判無罪 補償9.2萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市孝岡<a href='/search/tagging/2/里長' rel='里長' data-rel='/2/252439' class='tag'><strong>里長</strong></a>吳石金帶團赴陸旅遊，被依<a href='/search/tagging/2/反滲透法' rel='反滲透法' data-rel='/2/125377' class='tag'><strong>反滲透法</strong></a>等罪起訴，羈押廿三天，最後無罪確定，獲判刑事補償九萬二千元。記者游明煌／翻攝
基隆市孝岡里長吳石金帶團赴陸旅遊，被依反滲透法等罪起訴，羈押廿三天，最後無罪確定，獲判刑事補償九萬二千元。記者游明煌／翻攝

基隆市孝岡里長吳石金帶團去大陸旅遊，卻被依反滲透法、正副總統選舉罷免法等罪起訴，最後判無罪確定，被羈押廿三天獲刑事補償九萬餘元；他昨無奈說，本來就是純粹旅遊，跟政治、選舉無關，「現在終於還我清白，但也害我無辜被關廿三天。」

吳石金二○二三年邀十二名里長赴陸旅遊接受山東省煙台市台辦招待，檢方懷疑餐會是要請里長支持藍營總統候選人，依反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪起訴，法院審理後判決無罪。

吳石金向基隆地院聲請刑事補償，他向法官表示，他有五名子女要扶養，經濟狀況小康，太太無業，由他一人負擔全家生計，因受羈押致人身自由受拘束、與家庭及社會生活隔離，羈押期間經媒體大幅報導，讓他受到精神痛苦及名譽影響，請求以每日五千元標準補償，求償十一萬五千元。

法官審酌，吳石金擔任里長，為地方具有一定社經地位的公眾人物，且是家中唯一經濟來源，羈押對其個人及家庭造成衝擊，與檢方發動搜索有關，依客觀情狀認為以每日四千元為宜，准予補償九萬二千元。

「我一開始就有向所有團員強調，我們純粹是旅遊，跟政治、選舉無關。」吳石金說，他當里長為里民服務，卻蒙上不白之冤，如今獲得刑事補償，他覺得本來就無罪，還他清白就好。

吳石金辯護律師指出，以台灣人民的政治警覺性、判斷力，不至於因受旅遊招待就受影響；吳石金在出發前已定調旅遊不談政治，旅遊途中亦無配合陸方人員宣導，無從認定受陸方指示賄選，甚至多付了錢買伴手禮回贈陸方，顯非受到中共政權資助。

反滲透法 里長 罷免

延伸閱讀

「無端扯政治白關23天還清白」 率團赴陸旅遊無罪判補償9萬里長無奈

NONO被控性侵2女缺鐵證一審無罪 他指最關鍵點：錯過黃金期很難告得成

不滿管教！高雄某高職生恐嚇師「慶甲」 法官以這理由判無罪

關鍵人物／吳漢成：死因鑑定 法官心證被汙染

相關新聞

被控介選里長羈押23天判無罪 補償9.2萬

基隆市孝岡里長吳石金帶團去大陸旅遊，卻被依反滲透法、正副總統選舉罷免法等罪起訴，最後判無罪確定，被羈押廿三天獲刑事補償九萬餘元；他昨無奈說，本來就是純粹旅遊，跟政治、選舉無關，「現在終於還我清白，但也害我無辜被關廿三天。」

冷眼集／全家遭公審 身心受創難彌補

台灣最基層的里長率團到大陸旅遊，本是兩岸民間交流重要橋梁，但執政黨動輒把帶團赴陸抹紅為「中共代理人」，國家機器以「大撒網」方式抓人，冠上反滲透法等罪名，部分清白的里長雖無罪確定，卻彌補不了身心俱創，社會的撕裂更難癒合，成兩岸關係扭曲的最大受害者。

調查官淪收簿手 53罪判3年6月

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉廷，假日打工淪詐團收簿手被起訴；劉男痛哭請求輕判，法官審酌劉男受過國家刑事調查技術訓練，卻帶頭違法，應予重懲，昨依五十三個加重詐欺罪判應執行三年六月徒刑。

基隆水資中心濫倒廢棄物廠商林男聲押 今晚120萬元交保

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，檢方昨連夜複訊，市府工務處下水道科長高力山今天清晨30萬交保；另有一名廠商林姓男子以有串、滅證之虞聲押，基隆地院聲押庭今晚裁定以120萬元交保。基隆地檢署表示，全案仍持續偵辦。

兩公約外籍委員籲台灣廢死 台南殺警案二姊：國內外同溫層漠視被害人

兩公約第四次國家報告國際審查會議落幕，15日發表會指生命權不得被無理剝奪，重申台灣應暫停執行死刑。愛爾蘭籍委員William Schabas指許多人以為死刑可以嚇阻犯罪，但無證據可佐，如果民眾廣為知悉，民意應可改變。台南殺警案被害人凃明誠的二姊凃怡婷批評會議由國內外「同溫層」來指點台灣民意，被害人遭漠視。

台南光電弊案白手套朱更楠 涉貪及亂倒廢棄物延長境管

涉入前台南市議長郭信良的台南將軍光電場弊案，擔任「白手套」的岡山營造公司負責人朱更楠涉嫌貪汙及非法處理廢棄物，目前仍被境管，但期限即將屆滿，橋頭地方法院考量朱男僅坦承部分犯行，且案件仍待調查，存有勾串共犯及證人的高度風險，裁定自6月3日起，延長限制出境及出海8個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。