基隆水資中心濫倒廢棄物廠商林男聲押 今晚120萬元交保

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，檢方昨連夜複訊，市府工務處下水道科長高力山今天清晨30萬交保；另有一名廠商林姓男子以有串、滅證之虞聲押，基隆地院聲押庭今晚裁定以120萬元交保。基隆地檢署表示，全案仍持續偵辦。

市府今天回應，高姓科長已調職並全力配合司法偵辦，市府對違法行為零容忍並追究行政責任。

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，昨搜索基隆市政府工務處、水資源回收中心、委外代操作廠商、相關住所等15處，約談下水道科長高力山、廠商等14人。

檢方漏夜複訊到今天清晨，認定高姓科長與林姓業者等9人涉犯廢棄物清理法、背信等罪嫌，諭知高及王姓女約雇員2人各30萬、10萬元交保，廠商林姓男子則以有串、滅證之虞聲押，其他6名廠商人員分別3到100萬元不等交保。

基隆地院法官訊問後，認為林男涉犯廢棄物清理條例第46條第4項前段之非法清除廢棄物罪嫌，有檢察官提出相關事證犯罪嫌疑重大，但考量林男對犯行坦承不諱，無羈押之必要性，准以120萬元具保。林男深夜已辦妥交保離開法院。