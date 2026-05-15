聽新聞
0:00 / 0:00

基隆水資中心濫倒廢棄物廠商林男聲押 今晚120萬元交保

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，檢方昨連夜複訊，市府工務處下水道科長高力山今天清晨30萬交保；另有一名廠商林姓男子以有串、滅證之虞聲押，基隆地院聲押庭今晚裁定以120萬元交保。基隆地檢署表示，全案仍持續偵辦。

市府今天回應，高姓科長已調職並全力配合司法偵辦，市府對違法行為零容忍並追究行政責任。

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，昨搜索基隆市政府工務處、水資源回收中心、委外代操作廠商、相關住所等15處，約談下水道科長高力山、廠商等14人。

檢方漏夜複訊到今天清晨，認定高姓科長與林姓業者等9人涉犯廢棄物清理法、背信等罪嫌，諭知高及王姓女約雇員2人各30萬、10萬元交保，廠商林姓男子則以有串、滅證之虞聲押，其他6名廠商人員分別3到100萬元不等交保。

基隆地院法官訊問後，認為林男涉犯廢棄物清理條例第46條第4項前段之非法清除廢棄物罪嫌，有檢察官提出相關事證犯罪嫌疑重大，但考量林男對犯行坦承不諱，無羈押之必要性，准以120萬元具保。林男深夜已辦妥交保離開法院。

基隆水資中心濫倒廢棄物廠商林男聲押，今晚120萬元交保。記者游明煌／攝影
基隆水資中心濫倒廢棄物廠商林男聲押，今晚120萬元交保。記者游明煌／攝影

基隆

延伸閱讀

基隆水資中心竟成營建廢棄物濫倒場 工務處科長30萬交保、1業者聲押

影／基隆傾倒廢棄物案科長30萬交保 市府：已調職違法零容忍

老翁昏迷送醫住院13天死亡...孫子涉施暴 法官裁定羈押以利追訴

基隆市立游泳池新跳水台竟脫落害比賽學生跳水受傷 停用調查原因

相關新聞

刑訴法修正 毒駕納入預防性羈押…今起生效施行

立法院今年4月三讀通過刑事訴訟修正案，擴大預防性羈押適用範圍，包括高度危險性犯罪的毒駕、酒駕等罪，以及兒少性剝削、詐欺與組織犯罪的部分規定，新法於5月13日公告，今天起正式生效。

無照牙科隱身民宅！74歲密醫裝假牙換牙套 器械藥品全遭扣

桃園黃姓男子沒有牙醫師資格，也未取得牙體技術師證照，竟然在平鎮區民宅替病患製作假牙齒模、更新牙套，長達約3個月執行牙科醫療行為；桃園市衛生局接獲檢舉查獲大批牙科器械及藥品，桃園地檢署偵結，將黃翁依違反醫師法起訴。

基隆水資中心濫倒廢棄物廠商林男聲押 今晚120萬元交保

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，檢方昨連夜複訊，市府工務處下水道科長高力山今天清晨30萬交保；另有一名廠商林姓男子以有串、滅證之虞聲押，基隆地院聲押庭今晚裁定以120萬元交保。基隆地檢署表示，全案仍持續偵辦。

兩公約外籍委員籲台灣廢死 台南殺警案二姊：國內外同溫層漠視被害人

兩公約第四次國家報告國際審查會議落幕，15日發表會指生命權不得被無理剝奪，重申台灣應暫停執行死刑。愛爾蘭籍委員William Schabas指許多人以為死刑可以嚇阻犯罪，但無證據可佐，如果民眾廣為知悉，民意應可改變。台南殺警案被害人凃明誠的二姊凃怡婷批評會議由國內外「同溫層」來指點台灣民意，被害人遭漠視。

台南光電弊案白手套朱更楠 涉貪及亂倒廢棄物延長境管

涉入前台南市議長郭信良的台南將軍光電場弊案，擔任「白手套」的岡山營造公司負責人朱更楠涉嫌貪汙及非法處理廢棄物，目前仍被境管，但期限即將屆滿，橋頭地方法院考量朱男僅坦承部分犯行，且案件仍待調查，存有勾串共犯及證人的高度風險，裁定自6月3日起，延長限制出境及出海8個月。

兩公約第四次審查 國際審查委員籲政府：宣布暫停執行死刑

兩公約第四次國家報告國際審查今順利完成，12位國際人權專家向政府提出結論性意見與建議書，內容涵蓋生命權保障、多元族群權利等多項議題，其中審查委員針對「死刑」議題，呼籲政府「宣布暫停執行死刑」。行政院政務委員林明昕於發表會結語提及，今日接收的意見，開啟下一階段改革的序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。