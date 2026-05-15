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兩公約外籍委員籲台灣廢死 台南殺警案二姊：國內外同溫層漠視被害人

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

兩公約第四次國家報告國際審查會議落幕，15日發表會指生命權不得被無理剝奪，重申台灣應暫停執行死刑。愛爾蘭籍委員William Schabas指許多人以為死刑可以嚇阻犯罪，但無證據可佐，如果民眾廣為知悉，民意應可改變。台南殺警案被害人凃明誠的二姊凃怡婷批評會議由國內外「同溫層」來指點台灣民意，被害人遭漠視。

憲法法庭2024年憲判8號判決限縮死刑適用範圍，且要求職業法官要宣告死刑時必須採一致決，但William Schabas質疑國民法官庭卻「不用一致決」，認為應修改規定，避免無辜。因台灣有8成民意反對廢除死刑，William也認為台灣政府應採取積極措施來改變民意，並指支持死刑為謬誤。

凃怡婷昨以政治哲學家漢娜鄂蘭在審判極端罪惡時的論述「正義的職責不是為了理解或教育罪犯，而是為了維持這個世界的秩序。」來回應國際審查會議，並批評「做錯事就是做錯事」，但會議中廢死聯盟卻向審查委員敘述現有的35名死囚都是值得被原諒的。身為被害者家屬，她認為台灣因簽下兩公約，「把自己的手腳綁起來，只能跪下聽話」，而審查委員似乎認為台灣人應學會文明，因此來「指導」我們。

台南市警局警員凃明誠、曹瑞傑2022年追捕竊車嫌犯時，遭外役監逃犯林信吾持刀砍殺身亡，台南地院認定林殺意堅定，手段凶殘且毫無人性，對社會大眾及被害人家屬影響深遠，考量林存有高度再犯可能性，且難以期待有再社會化可能，依強盜殺人等罪判處2個死刑，褫奪公權終身。

凃家姊妹質疑，產官學交互滋養的廢死生態圈共生共榮，將被害人案件作為養料，摧毀國家法制根本、破壞人民對於司法的信任、踐踏枉死被害人、凌遲被害人家屬。

兩公約第四次國家報告國際審查委員William Schabas反對死刑，認為台灣政府應採取積極措施來改變民意，並指支持死刑為謬誤。記者王宏舜／攝影
兩公約第四次國家報告國際審查委員William Schabas反對死刑，認為台灣政府應採取積極措施來改變民意，並指支持死刑為謬誤。記者王宏舜／攝影

廢死 死刑

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