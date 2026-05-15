台南光電弊案白手套朱更楠 涉貪及亂倒廢棄物延長境管

涉入前台南市議長郭信良的台南將軍光電場弊案，擔任「白手套」的岡山營造公司負責人朱更楠涉嫌貪汙及非法處理廢棄物，目前仍被境管，但期限即將屆滿，橋頭地方法院考量朱男僅坦承部分犯行，且案件仍待調查，存有勾串共犯及證人的高度風險，裁定自6月3日起，延長限制出境及出海8個月。

檢調查出，台南將軍光電場弊案牽涉政商利益，郭信良、三地集團創辦人鍾嘉村等人均遭起訴，檢方清查金流指出，鍾嘉村妻子曾涉嫌匯款1500萬元至白手套朱更楠戶頭，朱提領其中900萬元現金轉交郭信良。

檢方還查出，台南將軍光電場等地也遭人非法傾倒大量廢棄物，朱更楠因而遭檢方依違反貪汙治罪條例和廢棄物清理法等罪嫌提起公訴。

橋頭地院14日裁定指出，朱更楠因涉犯貪汙治罪條例對公務員不違背職務交付賄賂罪，以及廢棄物清理法中非法提供土地回填、堆置廢棄物、非法清除廢棄物等罪嫌，於去年10月3日移審，法院當時諭知交保免押，但命其限制住居，並限制出境、出海8個月，同時明令禁止其與同案被告或證人有任何接觸或探詢案情行為。

由於原境管期限將於6月2日屆滿，橋頭地院依法發函詢問朱更楠及其3名選任辯護律師對於延長境管意見，但均未獲得回覆。

合議庭審酌認為，依據起訴書及卷內相關證據，足認朱男犯罪嫌疑重大，考量全案目前仍在審理中，後續尚待對證人進行交互詰問與調查其他證據，朱男面臨重罪追訴，客觀上具有規避審判、刑罰而勾串共犯或證人的高度誘因 ，因此裁定自6月3日起繼續延長限制出境、出海8個月。