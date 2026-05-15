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兩公約第四次審查 國際審查委員籲政府：宣布暫停執行死刑

聯合報／ 記者蕭雅娟王宏舜／台北即時報導

兩公約第四次國家報告國際審查今順利完成，12位國際人權專家向政府提出結論性意見與建議書，內容涵蓋生命權保障、多元族群權利等多項議題，其中審查委員針對「死刑」議題，呼籲政府「宣布暫停執行死刑」。行政院政務委員林明昕於發表會結語提及，今日接收的意見，開啟下一階段改革的序幕。

法務部今舉行兩公約第四次國家報告國際審查會議結論性意見與建議發表會，在為期3天的審查會議中，「公民與政治權利國際公約委員會」主席Manfred Nowak，經濟社會文化權利國際公約主席申蕙秀Heisoo Shin等12位國際人權專家發表審查委員會通過的結論性意見與建議，並遞交建議書，並由行政院政務委員林明昕代表中華民國政府受領。

針對大眾關注的死刑議題，審查委員愛爾蘭籍委員Willian Schabas表示，25年前台灣每年約25件執行死刑，近5年中僅1次執行，審查委員希望次數是「0」。審查委員重申，呼籲台灣正式宣布暫停執行死刑，有民意誤認死刑比長期監禁具有優越的嚇阻效果，但事實上，這沒有證據支持。

愛爾蘭籍委員Siofra O’Leary提及「憲法法庭」，大法官長期空缺或影響憲法法庭的程序變更，可能會削弱其履行憲法職責的能力，8名剩餘的大法官中，有4名將於2027年9月卸任，審查委員會敦促政府與各方合作，確保憲法法庭的有效運作。

行政院政務委員林明昕表示，12位委員交付的結論性意見與建議，全體政府機關必須擔起的責任，將建言轉化為與社會溝通的法理基礎，確保人權防線無所動搖；今日接收的意見，開啟下一階段改革的序幕，我們將帶這份「諍言」繼續努力，讓台灣成為一座名副其實的人權燈塔。

法務部常務次長馮成表示，法務部身為兩公約國家報告的統籌機關，將深入研析並列管「結論性意見與建議」 ，採取最嚴謹的態度，落實行政院的人權施政願景，確保每一項建議都能轉化為具體的政策成果。

兩公約第四次國家報告國際審查今順利完成，國際人權專家向政府提出結論性意見與建議書，左起為經社文主席Heisoo Shin、公政主席Manfred Nowak、行政院政委林明昕、法務部馮常務次長及副司長林黛利。記者蕭雅娟／攝影
兩公約第四次國家報告國際審查今順利完成，國際人權專家向政府提出結論性意見與建議書，左起為經社文主席Heisoo Shin、公政主席Manfred Nowak、行政院政委林明昕、法務部馮常務次長及副司長林黛利。記者蕭雅娟／攝影

法務部 死刑

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