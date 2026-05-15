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台綠弊案今開庭 面對關鍵性決策前副總理稱「聽從長官指示」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，被告之一台綠前副總經理郭政瑋以證人身分到庭詰問，他在偵查、聲押及接押庭上陳述，多次陳述「我是做事情的人，長官決定如何，我都要辦」、「聽從（總經理）蘇坤煌指示」等語，今在檢方再次追問「長官」所指何人？他答稱：「蘇坤煌」。

同案被告台綠前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌、鴻暉公司負責人蘇俊仁及晁暘公司負責人戴妤倩等4人及律師，均聲請傳喚郭政瑋作證，陳啓昱等5人均親自出庭。

郭政瑋說，2017年5月進入台綠擔任規畫設計處長，升任副總、業務副總，2022年5月離職，在台綠任職5年。「當時員工普遍有一樣的認知」他說，台綠未從事土地開發，一是官股，員工不適合與三教九流接觸，並沒有規畫自己去執行土地開發，另有帳務及財力上問題，無法支付所需額外禮品等，總經理在內部會議也曾提到台綠不適合土地開發。

面對律師詢及檢方起訴土地開發有很大獲利，但台綠卻未從事土地開發，如何獲利？他強調，台綠不從事土地開發是公司政策及其商業模式，至於土地開發有很大獲利？他並未涉及此領域，沒有完整資訊來評論，至少專注可以掌控項目，公司員工從10多位成長至80多位，大幅成長，任期期間有20多億的營收。

然而，依台綠2016營運報告中在其初期目標包括土地開發，郭政瑋說，總經理指示第一線不做土地開發，台綠所做類似平台工作，土地開發等發包合作夥伴，本身從事整合、文件及架構等工作。同時，他花快200萬買台綠的股票，「對公司有信心」。

他形容鴻暉與晁暘與台綠的關係是合作夥伴，「鴻暉與晁暘是蘇坤煌找來配合的」他也在偵訊、聲押及接押庭指「所有土地開發都是蘇坤煌所指定，所以站在員工立場，我們並沒有能力反駁或質疑，也無權限或能力去指定」，面對檢方追問，他再次表示當初陳述沒有錯。

檢方以台泥義竹場詢問郭，「台泥指定鴻暉」，但他在說明會上沒看過鴻暉，認為土地是由晁暘開發的，且法務等單位建議該案必須送母公司審核，最後由鴻暉出面簽約。郭說，他不清楚開發商合作方式，且蘇坤煌指是客戶指定的。

「這是長官的決定，我也不知道為什麼？」、「我是做事情的人，長官決定如何，我都要辦，事情不是我決定，我也沒有那個權限吧」郭在偵訊中多次回答「長官做的決策 」，檢方追問口中長官指的是蘇坤煌或陳啓昱，他說是蘇坤煌，與陳啓昱沒有業務上往來或討論。

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，被告之一台綠前副總經理郭政瑋以證人身分到庭詰問。圖／本報資料照片
台鹽綠能弊案今下午開庭審理，被告之一台綠前副總經理郭政瑋以證人身分到庭詰問。圖／本報資料照片

台鹽綠能

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