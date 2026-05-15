民代批大肚廢土案辦案消極 中檢：涉案人收押續查

有民代今天指出台中大肚區一處土地，遭不法集團傾倒5層樓高廢土，但事發迄今已近兩年仍未查清，批市府與檢方態度消極。中檢表示，涉案公司負責人已收押，持續溯源追查。

民主進步黨籍台中市議員林祈烽、楊典忠及施志昌，今天於議會市政總質詢中，指出大肚區一件非法案件，批市府辦案消極，導致地主遭傾倒高達5層樓高的大量廢土，估算清運費達新台幣1.38億元。

林祈烽指出，大肚區福和北段82及83地號土地，原本規劃於民國114年興建工具機新廠，地主也已取得建照，未料113年5月卻遭不法集團傾倒高達10至15公尺的廢土。事發迄今已近兩年，案件不但遲遲未釐清幕後主使者，恐無法在追訴時限內提出民事訴訟，甚至部分涉案人員還已獲不起訴處分。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，案發後針對烏日警分局逮捕移送的5名現場機具操作人員，雖因查無證據足以證明其知悉犯罪計畫而處分不起訴，但已另成立專案小組追查。

檢方指出，經檢方指揮保安警察第七總隊、台中市警察局刑事警察大隊及調查局台中市調查處，除密集傳喚涉案土方業者、車隊司機50餘人外，並就金流、通聯紀錄、監視錄影畫面、清運聯單、報價單等事證逐一比對清查。

檢方提到，經接續就涉案土地開發公司等處執行二波搜索，扣得手機、電腦電磁紀錄、公司文件等物，且已就涉案公司洪姓負責人、鄭姓開發協理向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，全案現持續追查釐清中，絕無林祈烽所指迄今未有偵辦結果。本案後續仍將積極溯源追查，依法究責，絕不寬貸。