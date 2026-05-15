快訊

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

民代批大肚廢土案辦案消極 中檢：涉案人收押續查

中央社／ 台中15日電

有民代今天指出台中大肚區一處土地，遭不法集團傾倒5層樓高廢土，但事發迄今已近兩年仍未查清，批市府與檢方態度消極。中檢表示，涉案公司負責人已收押，持續溯源追查。

民主進步黨籍台中市議員林祈烽、楊典忠及施志昌，今天於議會市政總質詢中，指出大肚區一件非法案件，批市府辦案消極，導致地主遭傾倒高達5層樓高的大量廢土，估算清運費達新台幣1.38億元。

林祈烽指出，大肚區福和北段82及83地號土地，原本規劃於民國114年興建工具機新廠，地主也已取得建照，未料113年5月卻遭不法集團傾倒高達10至15公尺的廢土。事發迄今已近兩年，案件不但遲遲未釐清幕後主使者，恐無法在追訴時限內提出民事訴訟，甚至部分涉案人員還已獲不起訴處分。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，案發後針對烏日警分局逮捕移送的5名現場機具操作人員，雖因查無證據足以證明其知悉犯罪計畫而處分不起訴，但已另成立專案小組追查。

檢方指出，經檢方指揮保安警察第七總隊、台中市警察局刑事警察大隊及調查局台中市調查處，除密集傳喚涉案土方業者、車隊司機50餘人外，並就金流、通聯紀錄、監視錄影畫面、清運聯單、報價單等事證逐一比對清查。

檢方提到，經接續就涉案土地開發公司等處執行二波搜索，扣得手機、電腦電磁紀錄、公司文件等物，且已就涉案公司洪姓負責人、鄭姓開發協理向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，全案現持續追查釐清中，絕無林祈烽所指迄今未有偵辦結果。本案後續仍將積極溯源追查，依法究責，絕不寬貸。

台中市 林祈烽

延伸閱讀

里港鄉代勾結包商 高屏交界淪垃圾山

才涉毆打曾蔡美佐案又爆私刑 3男遭逼下跪互甩巴掌…11人全落網

基隆水資中心竟成營建廢棄物濫倒場 工務處科長30萬交保、1業者聲押

基市府遭搜索約談下水道科長、廠商等14人 市府回應：配合調查

相關新聞

刑訴法修正 毒駕納入預防性羈押…今起生效施行

立法院今年4月三讀通過刑事訴訟修正案，擴大預防性羈押適用範圍，包括高度危險性犯罪的毒駕、酒駕等罪，以及兒少性剝削、詐欺與組織犯罪的部分規定，新法於5月13日公告，今天起正式生效。

無照牙科隱身民宅！74歲密醫裝假牙換牙套 器械藥品全遭扣

桃園黃姓男子沒有牙醫師資格，也未取得牙體技術師證照，竟然在平鎮區民宅替病患製作假牙齒模、更新牙套，長達約3個月執行牙科醫療行為；桃園市衛生局接獲檢舉查獲大批牙科器械及藥品，桃園地檢署偵結，將黃翁依違反醫師法起訴。

剴剴案社工過失致死一審判刑2年、偽造文書無罪 北檢今提上訴

兒童福利聯盟女社工陳尚潔收案將「剴剴」交由保母劉彩萱全日托育，涉偏信劉彩萱說詞，未有效監督，使剴剴在3個多月中遭受反覆凌虐，低血容性休克死亡。台北地方法院認定陳具實質保證人地位，依過失致死罪判刑2年。台北地檢署檢察官今針對偽造文書無罪及量刑提起上訴。

假釋犯不爽被問「好了沒」怒拿刀殺死對方 最終判無期徒刑定讞

假釋犯林家宏到基隆交易毒品時，遇到高姓友人多聊兩句，而準備帶他上樓的李姓男子問「要上去了嗎？還要等你多久？」惹來殺身之禍。林拿摺疊刀刺殺李致死，最高法院依殺人罪判處無期徒刑，全案定讞。

離職保全持刀槍闖公司劫財 拒捕襲2警遭訴

曾擔任保全員的陳姓男子，因涉案去職後，不滿勞資糾紛，去年底持4把短刀及空氣槍闖入桃園前東家辦公室，刺穿主管手機、亮槍強索5萬餘元，與警方扭打時又以空氣槍射傷2名員警，桃園地檢署偵結，依攜帶兇器強盜、傷害、妨害公務及毀損等罪起訴。

研究生捐款東海大學百萬…遭控恐嚇、暗示動機不純 教授判賠10萬

東海大學旅管理學系林姓教授向媒體投訴遭恐嚇，指摘是幸姓研究生主使，並連結幸捐款給校方100萬元一事，暗示幸捐款動機不純，經新聞報導後民眾議論「黑道買學位」，幸認為名譽受損求償30萬元；法院認為林未合理查證就訴諸媒體，判他應給付幸10萬元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。