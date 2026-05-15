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完成兩公約第4次國際審查 法務部：促請各機關落實

中央社／ 台北15日電

兩公約第4次國家報告國際審查會今天舉行結論性意見與建議發表會，法務部表示，未來將持續促請各機關擬定具體的改進對策並列入追蹤，確保每一項前瞻性的國際建議都能實質扎根於政府施政細節。

「兩公約第四次國家報告國際審查會議」今天在法務部5樓大禮堂舉行，「公民與政治權利國際公約審查委員會」主席曼弗雷德諾瓦克（ManfredNowak）、「經濟社會文化權利國際公約審查委員會」主席申惠秀、行政院政務委員林明昕、法務部次長馮成等人列席。

林明昕致詞時表示，自2009年施行兩公約及其施行法以來，台灣始終堅持「在地審查模式」，藉由各位國際專家的專業視角，幫助台灣在人權保障的道路上持續精進。

林明昕指出，本次審查會議不僅聚焦於身心障礙者、兒少、原住民、婦女及移工等群體的實質平權，更擴大討論了當代新興挑戰，包括言論自由、科技隱私及個資保護等。

他說，這場盛會證明「人權之路，沒有終點」，各位委員交付的結論性意見與建議，構築一張通往未來的人權藍圖，行政團隊將逐一落實，讓台灣不僅是亞洲的民主堡壘，更是全球人權治理的典範。

法務部指出，隨著國際專家與政府代表的深度交流進入尾聲，台灣順利完成兩公約第4次國家報告國際審查。在本次審查過程中，法務部致力於落實我國自主建立的「在地審查模式」，建構一個讓民間團體與專家及政府機關間平等對話的專業平台。

法務部表示，透過這場極具深度的民主對話，各行政機關不僅呈現了近年來在各項人權指標上的人權成績單，更在密集、精彩的詢答中，與國際委員共同識別出制度深化的方向。法務部在此過程中扮演關鍵的溝通橋樑，協助各部會精確對應國際人權公約的規範，將多元觀點辯證後的產出，轉化為推進我國法治持續進化的契機。

法務部指出，本次國際審查會議針對我國人權現況提出多項具建設性的結論性意見與建議，內容涵蓋生命權保障、多元族群權利及當代新興人權挑戰等關鍵領域。這份集結國際專家智慧的報告，下午由委員會正式遞交，並由林明昕代表中華民國政府受領。

法務部表示，針對結論性意見與建議，法務部將隨即啟動嚴謹的行政管考程序，督導各相關主管機關針對建議內容展開深入研析。未來法務部將持續促請各機關擬定具體的改進對策並列入追蹤，確保每一項前瞻性的國際建議都能實質扎根於政府施政的細節，讓兩公約的保障精神確實落實於國民生活的每一個面向。

法務部 人權

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