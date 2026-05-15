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張貼不當言語涉網路恐嚇 竹檢起訴女子

中央社／ 新竹縣15日電

新竹地檢署今天表示，黃女涉在臉書以暱稱帳號張貼含有台北地院法官姓名、照片的合成圖片，並留言不當言語等，涉恐嚇及非法利用個資，檢方依法起訴。

依據新竹地檢署新聞資料指出，黃姓女子涉從網路下載含有「京華城案－台北地方法院法官」等文字與多名法官姓名、照片的合成圖片，並在臉書以暱稱「黃小美」的帳號，發布相關內容。

檢方說，「黃小美」帳號於特定粉絲專頁文章下方留言「司法界為升官發財害人喪命者都必以命償命」等語，甚至發布上述合成圖片，致不特定人都可看見內容，足生損害於相關法官名譽及社會評價，甚至造成相關人員畏懼，危害其人身安全。

檢方表示，經偵辦後，認為黃女涉犯恐嚇危害安全及非法利用個人資料等罪嫌，依法起訴。

檢方指出，法官依法獨立審判，為民主法制運作重要基石，民眾對個案結果、司法判斷或公共議題縱有不同意見，仍應以理性、合法方式表達。

新竹 恐嚇

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