無照牙科隱身民宅！74歲密醫裝假牙換牙套 器械藥品全遭扣

桃園黃姓男子沒有牙醫師資格，也未取得牙體技術師證照，竟然在平鎮區民宅替病患製作假牙齒模、更新牙套，長達約3個月執行牙科醫療行為；桃園市衛生局接獲檢舉查獲大批牙科器械及藥品，桃園地檢署偵結，將黃翁依違反醫師法起訴。

起訴書指出，現年74歲黃翁明明知道自己不是牙體技術師，更沒有取得合法的醫師或牙醫師執照，依法絕對不能擅自執行任何醫療業務，卻涉嫌自2024年7月至9月間，在桃園市平鎮區金陵路一處民宅內，替病患提供假牙齒模製作、牙套更新等牙科醫療行為，儼然將民宅當成地下牙科診所經營。

案情曝光起源於就診民眾察覺有異檢舉，桃園市政府衛生局2024年9月2日前往當地稽查，當場查扣牙科治療檯等牙科器械與藥品，並掌握相關事證後，依法函送桃園地檢署偵辦。

檢察官調查後認為，黃男雖無合法醫療資格，卻以延續、反覆方式替病患進行牙科醫療行為，已涉嫌違反醫師法第28條未取得合法醫師資格擅自執行醫療業務罪嫌；檢方指出，黃男多次進行同類醫療行為，依法屬反覆延續實施的「集合犯」一罪處理。

檢方也向法院聲請沒收查扣的牙科設備與藥品，認定均屬供犯罪所用之物；至於未扣案的犯罪所得，也將依法追徵其價額，全案依法起訴，後續將由桃園地方法院審理。