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剴剴案社工過失致死一審判刑2年、偽造文書無罪 北檢今提上訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

兒童福利聯盟女社工陳尚潔收案將「剴剴」交由保母劉彩萱全日托育，涉偏信劉彩萱說詞，未有效監督，使剴剴在3個多月中遭受反覆凌虐，低血容性休克死亡。台北地方法院認定陳具實質保證人地位，依過失致死罪判刑2年。台北地檢署檢察官今針對偽造文書無罪及量刑提起上訴。

陳尚潔辯稱，她只是出養社工，不是居托中心的「主責社工」，監督保母不是她的工作，劉彩萱過去沒有通報紀錄，也沒有濫用藥物。

檢方指控，陳尚潔為掩飾犯行，工作處遇簿記載不實。合議庭認為陳是紀錄疏忽，偽造文書部分無罪。對此，檢方今針對無罪部分及量刑提起上訴。

全案源於，剴剴因生母服刑、外婆無力照顧，經轉介兒福聯盟出養，兒福社工陳尚潔收案後，交由保母劉彩萱全日托育，2023年9月至12月的3個多月托育期間，保母姊妹劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌凌虐剴剴致死；剴剴全身多處瘀傷，消瘦只剩6公斤，因組織細胞血液灌流不足、長期營養不良，同年12月24日因低血容性休克死亡。

北院認為，陳尚潔通盤掌握了剴剴的生長軌跡、轉換環境全貌，能拼湊出受虐真相，她透過與樹鶯社福中心施姓社工的分工共識，應具有「自願承擔保護義務之保證人」地位，依過失致死罪判刑2年徒刑，偽造文書部分無罪。

<a href='/search/tagging/2/剴剴案' rel='剴剴案' data-rel='/2/236989' class='tag'><strong>剴剴案</strong></a>社工陳尚潔被依過失致死罪判刑2年，並被控偽造文書部分獲判無罪。圖/本報資料照片
剴剴案社工陳尚潔被依過失致死罪判刑2年，並被控偽造文書部分獲判無罪。圖/本報資料照片

男童剴剴遭保母凌虐致死，台北地院依過失致死罪判社工陳尚潔2年徒刑，兒少團體認為判太輕，在法庭外高喊「司法不公」。(記者曾吉松／攝影)
男童剴剴遭保母凌虐致死，台北地院依過失致死罪判社工陳尚潔2年徒刑，兒少團體認為判太輕，在法庭外高喊「司法不公」。(記者曾吉松／攝影)

社工 過失致死 保母 剴剴案 兒虐

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