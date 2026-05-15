假釋犯不爽被問「好了沒」怒拿刀殺死對方 最終判無期徒刑定讞

假釋犯林家宏到基隆交易毒品時，遇到高姓友人多聊兩句，而準備帶他上樓的李姓男子問「要上去了嗎？還要等你多久？」惹來殺身之禍。林拿摺疊刀刺殺李致死，最高法院依殺人罪判處無期徒刑，全案定讞。

林家宏（33歲）原從事鐵工、當鋪工作，有傷害等前科，被法院裁定應執行5年10月徒刑，他2024年2月6日假釋出監。同年6月20日下午，林與妻子搭乘陳姓友人的轎車前往矯正署勵志中學探望陳妻，接著再北上基隆找曾姓男子交易毒品。

一行人在當天晚上7點57分抵達曾家樓下，林家宏偶遇高姓友人，兩人聊起天來，而負責帶林上樓的李姓男子說「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」林心生不悅拿刀刺死李。李的母親提告，檢方依殺人罪起訴。

基隆地方法院國民法官庭一審認為林、李僅是點頭之交，林只因不滿被嗆，就拿刀殺害李，宛如當街隨機殺人，手段凶殘。林的律師辯稱，林是因為李突然對他「伸手」，才持刀殺人，不能與鄭捷隨機殺人案相提並論。

一審審酌林智識程度為國中畢業、單親等情狀後，判他無期徒刑，褫奪公權終身。林上訴，改口是「傷害致死」，二審開庭時林的律師批評一審程序違法，也主張一審實體認定與客觀事實不符，還稱是被害人「挑釁」，林有攻擊但「沒有追擊」。

高院二審審理後，認為一審判決沒有違誤，維持判林家宏無期徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

假釋犯林家宏到基隆交易毒品，卻殺害帶路的李姓男子，最高法院判處無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片