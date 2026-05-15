離職保全持刀槍闖公司劫財 拒捕襲2警遭訴

曾擔任保全員的陳姓男子，因涉案去職後，不滿勞資糾紛，去年底持4把短刀及空氣槍闖入桃園前東家辦公室，刺穿主管手機、亮槍強索5萬餘元，與警方扭打時又以空氣槍射傷2名員警，桃園地檢署偵結，依攜帶兇器強盜、傷害、妨害公務及毀損等罪起訴。

陳男被逮後，今年元旦移送檢方複訊，旋即遭法院聲押直到起訴移審，本月初羈押期限將至，陳以自小至大之前未有刑案紀錄，現於看守所遭羈押讓他身心不適，又因租約到期財產遭查封需點交，希望能以科技監控代替羈押，向桃園地院聲請停止羈押；但遭法院以涉犯重罪，無固定住居且無具保能力，本月8日裁定延押2個月。

起訴指出，46歲陳楷錡曾為連鴻保全公司的員工，派駐在各社區大樓，後因與住戶大打出手挨告去職，與楊姓主管發生勞資糾紛，竟於去年12月31日上午9時58分，攜帶4把短刀及1支空氣槍，前往桃園區泰昌三街的前公司辦公處，先持短刀刺穿楊姓主管手機，又持刀揮舞並露出腰間槍枝，恐嚇若不交錢就傷人。楊因畏懼遭攻擊，被迫交出新台幣5萬800元及人民幣3300元。

案發時警方透露，陳男原本假借「應徵保全」名義返回前東家，實則挾持主管索討錢財，其餘員工見狀趁隙逃出報警。桃園警分局獲報後迅速到場，發現陳男神情異常、拒絕配合盤查，雙方隨即爆發激烈衝突。

起訴指出，警方當場要求陳男交出刀械與槍枝，但他拒不配合，在遭壓制逮捕過程持續反抗，甚至持空氣槍朝王姓、蔣姓員警射擊，造成王員左小腿、左手及右手腕擦挫傷，蔣員左小腿擦挫傷，影響警方執勤運作，雙警負傷仍忍痛合力將陳男壓制逮捕。

警訊後依強盜、殺人未遂、妨害公務等罪嫌移送，檢方偵查認為，陳男使用空氣槍，且2名員警傷勢均未達危及生命程度，被害警員事後仍可自行行走，客觀上難認具有殺人故意，因此未採殺人未遂罪嫌，改依傷害罪論處；檢方依攜帶兇器強盜、妨害公務、傷害及毀損器物等罪起訴。

警方查扣陳姓男子所攜帶的刀槍證物。記者陳恩惠／翻攝