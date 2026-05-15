研究生捐款東海大學百萬…遭控恐嚇、暗示動機不純 教授判賠10萬

東海大學旅管理學系林姓教授向媒體投訴遭恐嚇，指摘是幸姓研究生主使，並連結幸捐款給校方100萬元一事，暗示幸捐款動機不純，經新聞報導後民眾議論「黑道買學位」，幸認為名譽受損求償30萬元；法院認為林未合理查證就訴諸媒體，判他應給付幸10萬元，可上訴。

幸男主張，他讀東海大學餐旅管理學系碩士班期間，見校舍老舊於2024年1月3日捐款100萬元給校方用以整修系所，林姓教授卻向新聞媒體投訴，稱自己遭誤傳稱幸捐款100萬元是為買學位，因而收到恐嚇信，還遭幸指使人跟騷，並恐嚇「教授，話不能亂說，小心一點」，「辛哥跟你問好。」

幸表示，林不實言論，讓新聞大肆報導，引發網友在下方留言「黑道買學歷？」「這不是買學位，那啥才算買學位」、「8+9不就這樣縱容出來的嗎」、「原來地方流氓也想奮發向上喔。」 貶損其名譽，對林求償30萬元、刊登啟事。

林姓教授抗辯稱，只有在校務會議提出幸捐款100萬元應訂使用規章，卻遭有心人士惡意解讀，誣陷他稱幸以錢買學位，自己頻遭跟蹤、騷擾，多次通報校方未獲處理，他接受媒體採訪是講自身經歷，非虛偽捏造，已盡合理查證。

林還說，他沒直接指摘、傳述「幸買學位」行為，媒體標題、內容是記者寫的，跟他無關，況遭跟蹤、騷擾事關社會公益，可受公評，沒有侵害幸名譽。

台中地院函詢當時有報導的新聞台，就該新聞標題、內容來源，包括壹傳媒、鏡電視、TVBS等等回覆稱，因林控訴黑道入侵校園、追撞教授，記者詢問、約訪，林稱手上有影片等，依林提供訊息、發出採訪通知報導。

中院也發現，林認為被恐嚇向警方報案，但在查獲嫌疑人前、尚無積極證據下，他憑單方控訴、片面猜測，就直接向媒體具名指摘幸男就是教唆恐嚇幕後主使，難認盡合理查證。

中院認為，林把幸捐款校方100萬元一事，與自己遭恐嚇連結，形塑幸捐款動機不純、教唆恐嚇等負面形象，誤導大眾認為幸以黑道手段掩蓋買學位，足損害幸名譽，判林應給付幸10萬元，並命林將幸勝訴啟事刊登當時報導媒體平台24小時，以回復幸名譽。