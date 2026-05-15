竹北前民代涉貪遭搜索限制出境 聲明喊話：選舉年噤聲對誰有利？

新竹縣前竹北市民代表陳冠宇遭控任內疑涉虛報款項，新竹檢調昨天發動搜索並帶回調查，目前朝違反貪汙治罪條例方向偵辦。新竹地檢署昨複訊後，諭知陳冠宇限制住居，並限制出境、出海。陳冠宇今天發聲，意有所指表示「「今年是選舉年，我如果感到恐懼而噤聲，對誰最有利？而我們又該讓這樣的人繼續獲得權力，甚至更上一層樓？」

對此，陳冠宇今天發表聲明表示，因手機遭扣押，目前無法透過電話聯繫，且案件已進入偵查不公開程序，現階段不便對外詳細說明。

陳冠宇在聲明中進一步表示，「今年是選舉年，我如果感到恐懼而噤聲，對誰最有利？而我們又該讓這樣的人繼續獲得權力，甚至更上一層樓？」外界可以思考，究竟要打造一座能夠說真話、真誠面對問題的城市，還是變成「只能有一種聲音」、人人必須揣摩上意、阿諛奉承才能自保的環境。

陳冠宇過去問政風格犀利，敢言敢衝，曾揭露多起地方爭議事件，也因此得罪不少政壇人士。地方上有人私下議論，質疑此次檢調搜索與他過去頻頻揭弊有關，認為多年以前的核銷爭議在選舉敏感時機被重新檢視，時機點引發聯想。