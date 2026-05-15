台南麵食廠老作業員被迫「自願離職」 告贏雇主爭取百萬資遣費

林姓男子在台南麵食廠擔任作業員超過14年，不滿公司未依其實際薪資投保勞保等與雇主翻臉，前年2月間被迫「自願離職」而提告，請求給付資遣費、短付加班費及補足短繳勞退專戶，法官依事證不認其離職書效力，認雇主應給付林90萬餘元及應提繳47餘元至其勞退個人專戶。

林主張，自2006年5月起受雇於麵食公司，並於2010年11月變更投保單位為另食品公司，擔任作業員，薪資原為3萬5000元，後調整為5萬2500元。他表示，雇主未依其實際薪資投保勞保，高薪低報，且未給付特休未休工資，也短付加班費，同時未足額提撥勞工退休金至其勞工退休金個人專戶，已違反勞基法。

他前年2月以存證信函，以業者違反勞動法令行為終止兩造勞動契約，公司於同月底立即將他退保。他提告認雇主應給付資遣費、應休未休工資及加班費差額等共計111萬餘元，及應提繳47萬餘元至勞工退休金專戶。

然而，老東家去年間過世，新東家否認是林的雇主外，指他自願離職，不得請求資遣費。王姓業者說，林對加班費時數不爭執，已給付完畢，並無短繳其勞工退休金。

台南地院指出，林提出資料上投保、提繳、薪資所得扣繳單位均記載為王，且記載生效期間自2010年11月開始。而且林於2021年12月間發生職業災害，當時簽訂和解書當事人為林及王，並提出予保險公司，足認林受雇於王。

台南地院指出，王辯稱林受雇於前東家，並提出林所簽署自願離職書為證，經查王提出自願離職書，上頭記載前公司，但實際勞動契約雇主為王，無論林因何種原因簽署自願離職書，均不得認定他自願離職。

台南地院認為，依林勞保被保險人投保資料表與其員工薪資所得明細表相比，王均以當年度最低薪資為林投保勞保，與林每月領取薪資不相符，有高薪低報情事。除林主張應休為休工資6萬6565元，法院認定為4萬7490元外，資遣費及加班費差額部分均照林主張認定。

台南地院表示，林本於兩造間勞動契約及勞基法規定，請求王給付資遣費、應休未休工資及加班費差額90萬8022元，及應提撥47萬2647元至勞工退休金個人專戶，為有理由，應予准許。