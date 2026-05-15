高雄市府爆職場霸凌 人事處長官多次飆罵下屬三字經

高雄市政府人事處爆發職場霸凌事件，人事處秘書室許姓主任，遭控多次以「幹X娘」、「唬爛」等粗鄙言詞辱罵下屬，導致下屬罹患重鬱症而提告求償，高雄地方法院審理後，認定許姓主任的行為已構成職場霸凌並侵害其健康權與名譽權，判決許須賠償8萬6800元。

判決書指出，人事處秘書室許姓主任2023年10月正式升任後，多次在辦公室內對資訊股下屬進行言語辱罵與貶抑。法官勘驗相關錄音檔發現，許姓主任在討論公事或下屬報告業務時，屢次飆罵「ㄍㄢ」、「ㄍㄢˋ你娘」、「唬爛」等語。

當下屬依規定送交出國請示單時，許姓主任不僅飆罵髒話「你又要請假，X你娘，你又在唬爛」，更時隔多日不予批核，無視其請假申請。此外，許還曾影射下屬工作有違反刑事法規之嫌，以「圖利」、「你需要多少錢」等語句質疑下屬收錢才做事。

面對下屬指控，許姓主任辯稱自己當時語氣平和，為一般談話情境，不雅用詞純屬個人口語習慣，堅決否認有不法侵權之情事。

高雄地院法官審理後指出，許姓主任身為上司，處於較高之權勢地位，卻動輒以社會通念上屬污蔑、貶損他人人格之用語加諸於下屬，對話內容並非單純與下屬討論公事錯漏或指導工作，而是持續以冒犯、侮辱言行造成敵意性之不友善工作環境，顯已逾越職務上必要合理範圍，確實該當職場霸凌。

從事發起，下屬多次因職場霸凌前往醫院、診所精神科就診，其憂鬱量表分數顯示有憂鬱傾向，並經醫師診斷罹患重鬱症。法官認定，下屬確實因遭職場霸凌導致心理精神健康受損，健康權受到侵害。

法官考量許姓主任濫用公務上之權勢、持續以羞辱性言詞責罵，以及下屬名譽權、健康權受侵害之程度，並參酌雙方財務狀況後，判決許應給付下屬醫療費用6800元及精神慰撫金8萬元，共計8萬6800元。全案仍可上訴。