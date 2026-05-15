「無端扯政治白關23天還清白」 率團赴陸旅遊無罪判補償9萬里長無奈

「本來就是純粹旅遊，跟政治、選舉無關！現在終於還我的清白，但害我無辜被關23天。」基隆市孝岡里長吳石金帶團去大陸旅遊，卻被依反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴，因無罪確定，被羈押23天獲刑事補償9萬餘元，他今天談及仍覺得很無奈，但表示還他清白就好。

吳石金被控於2023年邀12名里長等人赴大陸旅遊，接受山東省煙台市台辦招待，餐會中對方稱「國民黨是自己兄弟」，請里長等人於翌年的總統、副總統大選支持藍營候選人。他被依反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴，一審判吳無罪。檢方上訴，台灣高等法院駁回，確定無罪。吳被羈押23天，近日獲判刑事補償9萬2千元。

吳石金說，他當里長為里民服務，卻蒙上不白之冤，如今獲得刑事補償，他覺得本來就無罪，還他清白就好，其他政治人物的一些說法，他都不予置評。

吳石金向法官說，他有5名子女要扶養，經濟狀況小康，太太無業，由他一人負擔全家生計，因受羈押致人身自由受拘束、與家庭及社會生活隔離，受羈押期間經新聞媒體大幅報導，讓他受到精神痛苦及名譽影響。

「我一開始就有向所有團員強調，我們純粹是旅遊，跟政治、選舉無關。」吳石金無奈說，沒想到會被偵辦，根本沒有理由，感謝司法還他清白。

吳的辯護律師在判決書指出，大陸政府多年來均有編列經費招待我國人民赴陸旅遊，以此釋出善意、增進好感的習慣，並不是接近選舉才有這樣的行為，台灣人民也有尋找、接收言論的自由，以台灣人民的政治警覺性、判斷力，不至於因受旅遊招待就受影響；吳石金在出發前已定調旅遊不談政治，旅遊途中亦未配合陸方人員宣導，無從認定受陸方指示賄選。

律師表示，我國法律並未限制帶團到大陸遊玩，團員參加的原因無非團費便宜、參觀建設、增加國際觀等，沒有一人說到是因為選舉或政治目的而參與，並未比他人多得任何好處，甚至還自己多付了錢買伴手禮回贈陸方，顯非受到中共政權資助的行賄行為。