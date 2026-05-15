尾牙抽中百萬電動車！鴻海工程師領獎前遭資遣喪失資格 提告討車結局曝

鴻海一名林姓女工程師2023年參加公司尾牙「線上嘉年華」活動，抽中一輛即將上市、價值百萬的MODEL B電動車，豈料林女竟在去年領取時間點前，遭公司資遣，林女向公司索討電動車，鴻海卻以「發放時須在職」為由拒絕，林女為此提告請求給付獎品，新北地方法院審理後，認定電動車為「附條件贈與」，判決林女敗訴。

自2014年起在鴻海任職的林女主張，她抽中電動車後，因該車尚未正式上市，因此與公司約定待日後上市後發放，屬勞務對價一部分，因此公司故意在她領獎前予以資遣，是以不正當行為阻止領獎條件成就，且領獎時須在職的規定對勞工顯失公平應屬無效。

鴻海主張，摸彩公告內已記明「獎項發放時須在職」的條件，該摸彩活動只要年資滿1年的員工皆可參加，中獎純屬隨機而與工作表現無關，性質屬民法無償贈與而非工資。且因該款電動車仍未上市，物權尚未移轉，因此公司有權在交付前撤銷贈與。

法官審理後，認同鴻海所主張，該摸彩活動不具勞務對價性，屬「附條件之贈與契約」而非工資；且民法規定贈與物權利移轉前，贈與人得撤銷贈與。該車款因尚未上市，停止條件未成就，使贈與契約未生效，撤銷贈與於法有據，判決鴻海勝訴。