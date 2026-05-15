得英特保養品涉假標「美國製造」8年售13.6億 前董座、特助起訴

必昂國際公司前董座林宥廷、特助陳曉真，委託台灣代工廠製造得英特保養品，涉嫌在保養品瓶身或外包裝盒虛偽標記原產地「made in USA」，經網路、機上購物等方式銷售，依產品定價估算，8年銷售總額13.6億餘元。台北地檢署今偵結，依刑法商品虛偽標記罪嫌起訴林、陳2人。

全案源於，調查局桃園市調查處2023年7月間，搜索必昂公司辦公處所，查扣虛偽標示產地的17箱保養品。檢方指出，必昂公司負責人林宥廷去年6月卸任董座，擔任董事，林宥廷特助兼業務經理陳曉真，2人涉嫌明知化粧品衛生安全管理法規定，卻虛偽標記原產國。

檢調追查，必昂公司2009年間起向美國Beautycella INC.(Beautycella公司)進口代理銷售得英特保養品(DERM iNSTITUTE系列保養品)，從2015至2022年5月間，陸續委託和康生物科技公司、大江生醫公司、詠麗生化科技公司等台灣代工產，生產抗氧水凍膜、青春煉金超能眼霜等保養品。

起訴指出，必昂公司訂製「made in USA」等字樣的保養品空瓶、外包裝盒，交由和康、大江生醫填裝內容物；或由陳曉真提供「made in USA」字樣的印刷稿件給和康公司；或由詠麗公司製造後送到必昂公司配合的包裝廠，使用「made in USA」外包裝盒包裝產品，虛偽標記保養品原產國後，均存放在必昂公司辦公室、倉庫，必昂公司透過網路、百貨專櫃、門市、機上購物等通路，對外陳列、販售、或辦理出口銷售。

檢方追查，林宥廷只有拿出2023年11月的1份進口報單資料，沒有向Beautycella訂貨資料，也沒有與Beautycella委託代工生產、進口保養品的往來付款紀錄。

林宥廷辯稱，美國Beautycella公司授權、委託代工，必昂公司找台灣的代工廠製作保養品，Beautycella會自行辦理出口，必昂公司販售的保養品是倉管人員負責用電子郵件向美國下訂單，是從「美國進口」。

陳曉真則坦承犯行，2015年、2016年後再也沒有向Beautycella訂購保養品。倉管人員作證，均否認向Beautycella下單進口保養品，且公司的倉庫沒區分國外進口，或代工生產待出口產品。陳認罪，檢方建請從輕量刑。

檢方統計，2015年起至2023年2月15日止，販售得英特保養品（依其產品定價估算）銷售總額13億664萬6460元，年度扣除採購成本獲利約12.4億餘元；13.6億餘元是負責人林宥廷違法行為的犯罪所得，建請法院宣告沒收或追徵其價額，是否有過苛之虞而得予以酌減，由法院依職權審酌認定。