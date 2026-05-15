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「我只剩這弟弟了」癌弟酒駕欠罰鍰 姊忍喪親慟幫清償近27萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

「錢可以再賺，但弟弟只剩這一個了。」桃園黃姓男子二度拒絕酒測挨罰36萬元，卻因罹癌化療後無法工作繳款；近期剛送走另名胞弟的長姊，前天強忍悲慟陪同病弱的弟弟到執行署桃園分署付清近27萬元欠款，淚訴「只要人在就有希望」，手足情讓聞者感動。

桃園分署透露，44歲黃男於2023年間因無照駕駛且二度拒絕酒測，挨罰36萬元，原先曾以每月8000元方式分期繳納，後來發現罹癌，歷經多次化療後身體健康狀況急轉直下，也失去工作能力，經濟壓力與病痛雙重夾擊，只付了5期就無力再繳納，分署於上個底依法廢止分期並寄發繳納通知。

當繳納通知送抵時，黃男的長姊伸出了援手。對她而言，這段日子充滿傷痛，因為家裡另一個弟弟才剛不幸過世，看著眼前僅存的親弟，深受病痛與債務折磨，不願再讓病中的他承受債務與心理壓力，更擔心影響抗癌意志，她決定傾盡所有。

黃姓姊弟倆前天現身桃園分署，姊姊當場拿出26萬9940元替弟弟一次清償剩餘酒駕罰鍰，她說「只要人在，就有希望」這句話，道盡失去至親後，對家人平安的珍惜，也讓在場人員無不動容。

桃園分署表示，酒駕行為害人害己，黃男案例正凸顯，一次錯誤選擇，不僅可能重創自己人生，也會讓家人長期承受經濟與精神壓力；分署仍將持續配合交通專案，加強執行相關罰鍰案件，盼降低違規情形、維護公共安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子因無照又二次拒測挨罰36萬元，原本以每月8千元分期繳款，後因罹癌無法工作也沒錢繳，接獲桃園分署的繳款通知，黃姊護弟前天幫忙繳清剩餘近27萬元。圖／行政執行署桃園分署提供
黃姓男子因無照又二次拒測挨罰36萬元，原本以每月8千元分期繳款，後因罹癌無法工作也沒錢繳，接獲桃園分署的繳款通知，黃姊護弟前天幫忙繳清剩餘近27萬元。圖／行政執行署桃園分署提供

酒駕 桃園

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