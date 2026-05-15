快訊

保險套扔地上沒帶走…擎天崗野戰男羞澀認「是我沒錯」

被問會把晶片賣給華為嗎？黃仁勳愣住3秒回「好奇怪的問題」

知名影評人傳癌逝「周日安詳地離開」　他揭瞞病真相曝：不說自己多苦

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆交易毒品不滿被催竟亮刀殺人 男判無期定讞

中央社／ 台北15日電

林姓男子前往基隆交易毒品時，在樓下與人聊天，因不滿李姓男子下樓催促「還要等你多久」，竟亮刀刺死李男；一、二審均判林男無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，林男與妻子於民國113年6月20日下午，搭乘陳姓友人駕駛車輛前往曾姓男子位於基隆市暖暖區住所進行毒品交易，3人於晚間近8時抵達時，與在1樓高姓男子閒聊。

判決表示，李男為帶林男等人上樓交易毒品而下樓，要求林男儘速上樓，並走向林男伸手欲碰觸林男，並說「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」等語，林男因而心生不悅，當場將李男的手撥開後，掏出摺疊刀，朝李男腹部及胸口各刺1次，李男送醫急救後宣告死亡。

基隆地檢署依殺人罪嫌起訴林男，移送基隆地方法院國民法官法庭審理。林男坦承不諱，基院依殺人罪判處林男無期徒刑，褫奪公權終身。

台灣高等法院審理時，林男翻供表示自己沒有殺人故意，應以傷害致人於死罪論處，高院沒有採信林男辯詞，駁回林男上訴。最高法院昨天再度駁回上訴，全案定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆 毒品 殺人

延伸閱讀

殺人犯不想回監獄...大鬧法庭拒上銬喊「要死在法院」 遭束縛抬進囚車

李泰安1人搞破壞？搞軌案20年疑雲未散

高雄男公事包暗藏針孔偷拍多名女學生 受害女童最小才小學

影／33刀殺死女房東！翁飆髒話「活到70歲才殺人」嗆：不弄我也不會殺她

相關新聞

得英特保養品涉假標「美國製造」8年售13.6億 前董座、特助起訴

必昂國際公司前董座林宥廷、特助陳曉真，委託台灣代工廠製造得英特保養品，涉嫌在保養品瓶身或外包裝盒虛偽標記原產地「made in USA」，經網路、機上購物等方式銷售，依產品定價估算，8年銷售總額13.6億餘元。台北地檢署今偵結，依刑法商品虛偽標記罪嫌起訴林、陳2人。

基隆水資中心竟成營建廢棄物濫倒場 工務處科長30萬交保、1業者聲押

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，昨搜索基隆市政府工務處、水資源回收中心、委外代操作廠商、相關住所等15處，約談下水道科長高力山、廠商等14人。檢方漏夜複訊到今天清晨，認定高姓科長與林姓業者等9人涉犯廢棄物清理法，諭知高及王姓女約雇員2人各30萬、10萬元交保，林姓業者則以有串、滅證之虞聲押，其他6人3到100萬元不等交保。

涉散布京華城案法官個資 新竹女發文嗆「以命償命」遭起訴

新竹地檢署偵辦黃姓女子涉嫌在網路發布恐嚇言論並非法利用法官個資案，以臉書匿名帳號在特定粉絲專頁文章下方留言「司法界為升官發財害人喪命者都必以命償命」等文字，並發布該合成圖片，新竹地檢署近日偵查終結，認定黃女涉嫌恐嚇危害安全及違反個人資料保護法，依法提起公訴。

「我只剩這弟弟了」癌弟酒駕欠罰鍰 姊忍喪親慟幫清償近27萬

「錢可以再賺，但弟弟只剩這一個了。」桃園黃姓男子二度拒絕酒測挨罰36萬元，卻因罹癌化療後無法工作繳款；近期剛送走另名胞弟的長姊，前天強忍悲慟陪同病弱的弟弟到執行署桃園分署付清近27萬元欠款，淚訴「只要人在就有希望」，手足情讓聞者感動。

里長率團赴陸旅遊被控反滲透法無罪確定 羈押23天獲補償9萬

基隆市孝岡里長吳石金被控於2023年邀12名里長等人赴大陸旅遊，接受山東省煙台市台辦招待，餐會中稱「國民黨是自己兄弟」，請里長等人於翌年的總統、副總統大選支持藍營候選人。被依反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴，一審判吳無罪。檢方上訴，台灣高等法院駁回，確定無罪。吳被羈押23天獲刑事補償9萬餘元。

廣角鏡／閃兵案開庭 薛仕凌不認罪

金鐘視帝薛仕凌被控花錢閃兵，新北地檢署依妨害兵役條例起訴，並認為他行為極其狡猾，求處二年六月重刑。新北地方法院昨就薛的部分與閃兵集團首腦陳志明一同開庭，薛依然不認罪，步出法院時僅表示「目前還沒有可以向大家報告的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。