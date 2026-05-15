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涉散布京華城案法官個資 新竹女發文嗆「以命償命」遭起訴

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地檢署偵辦黃姓女子涉嫌在網路發布恐嚇言論並非法利用法官個資案，以臉書匿名帳號在特定粉絲專頁文章下方留言「司法界為升官發財害人喪命者都必以命償命」等文字，並發布該合成圖片，新竹地檢署近日偵查終結，認定黃女涉嫌恐嚇危害安全及違反個人資料保護法，依法提起公訴。

檢方指出，檢察官盧又瑄近日偵查終結，黃女涉嫌違反「刑法」恐嚇危害安全罪，以及違反「個人資料保護法」非公務機關非法利用個人資料等罪嫌。

起訴指出，黃女於不詳時間自不明網站下載一張標示「京華城案－臺北地方法院法官」等文字，並附有多名法官姓名及臉部照片的合成圖片。去年7月3日晚間11時許，黃女在新竹市住處，以臉書暱稱「黃小美」帳號，在特定粉絲專頁文章下方留言「司法界為升官發財害人喪命者都必以命償命」等文字，並發布該合成圖片，讓不特定網友均可瀏覽。

檢方認為，黃女行為除足以損害相關法官名譽與社會評價，也已使相關法官心生畏懼，危害人身安全，因此依法提起公訴。

新竹地檢署呼籲，言論自由雖受憲法保障，但並非毫無界限。法官依法獨立審判，是民主法治運作的重要基石，民眾對司法判決或公共議題若有不同意見，仍應以理性、合法方式表達，不應透過網路留言、轉傳圖片或散布合成圖文等方式，對特定人士恐嚇或威脅，以免觸法。

新竹地檢署接獲法務部調查局情資，發現多家疑具中資背景企業涉嫌在台違法挖角高科技人才並滲透技術領域，檢方隨即指揮調查局展開偵辦。圖／本報資料照片
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恐嚇 京華城案

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