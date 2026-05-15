基隆水資中心竟成營建廢棄物濫倒場 工務處科長30萬交保、1業者聲押

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，昨搜索基隆市政府工務處、水資源回收中心、委外代操作廠商、相關住所等15處，約談下水道科長高力山、廠商等14人。檢方漏夜複訊到今天清晨，認定高姓科長與林姓業者等9人涉犯廢棄物清理法，諭知高及王姓女約雇員2人各30萬、10萬元交保，林姓業者則以有串、滅證之虞聲押，其他6人3到100萬元不等交保。

基隆地檢署去年中旬接獲檢舉，和平島水資源回收中心廠區空地，遭人濫倒營建廢棄物。檢方昨指揮調查人員到工務處、水資源回收中心、承攬回收中心營運廠商、涉嫌濫倒的兩家公司辦公處、相關人住所共15個地點搜索。

檢調昨約談市政府高姓科長、王姓約聘雇員等人，以及3家委外代操作廠商，總共約談到案說明者14人。

檢方昨晚複到今天清晨5點多，高姓科長與林姓業者等9人均涉犯廢棄物清理法，諭知高姓科長與王姓女雇員各30萬、10萬元交保；另以有串證、滅證之虞聲押一名林姓業者；另名林姓業者則100萬元交保，吳姓、俞姓、盛姓、曾姓、陳姓廠商人員等5人則分別交保3至30萬元不等交保。

檢調指出，和平島水資源回收中心設有門禁，為何廠區內會遭人開車載寫廢棄物進去濫倒？去年接獲檢舉後展開搜證，初步查出兩家涉嫌濫倒的廠商。

檢方依涉嫌違反廢棄物清理法和刑法背信罪，向基隆地方法院聲請核發搜索票，查扣相關證據，釐清營運業者是否涉嫌縱放入內傾倒，以及市府主管單位是否知情、默許；如若有公務人員違法介入、甚或收受不正利益，案件，不排除升高為涉犯違反貪汙治罪條例。

對於檢方的偵查行動，基市府表示尊重，並配合檢方偵辦作為。基於偵查不公開原則，市府暫不進一步對外說明。工務處相關人員都將全力配合調查，如實提供檢調單位所需資料。

基隆水資中心濫倒廢棄物市府工務處科長30萬交保、1業者聲押。記者游明煌／攝影

基隆水資中心濫倒廢棄物市府工務處科長30萬交保、1業者聲押。圖／讀者提供

基隆水資中心濫倒廢棄物市府工務處科長30萬交保、1業者聲押。圖／讀者提供