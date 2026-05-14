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老翁昏迷送醫住院13天死亡...孫子涉施暴 法官裁定羈押以利追訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市邱姓老翁今年2月中在家中昏迷送醫，住院13天後死亡。檢察官相驗外力成傷致死，並查出老翁的孫子涉嫌施暴聲押。法官審理後，認定邱男犯傷害直系血親尊親屬致死罪嫌疑重大，今晚裁定收押禁見。

83歲邱姓老翁今年2月14日在信義區的住處昏迷，家人將他送往衛生福利部基隆醫院急救，診查發現腦部組織損傷、硬腦膜下出血併發腦疝，收住院治療13天，2月27日因呼吸衰竭死亡。警方接獲醫院通報後，報請檢察官相驗，研判邱姓老翁頭部的傷勢是因遭外力重擊，朝他殺方向偵辦。

檢警查出，老翁20多歲的孫子有對爺爺施暴的紀錄，詢問家人說法並交叉比對，初步認定邱姓老翁在被送醫的前2天，在住處客廳疑與孫子因金錢問題，以及邱男不滿爺爺多次指責，兩人發生口角，邱男動手毆打爺爺的頭部。

邱姓老翁受傷後在家休養，但健康狀況逐漸惡化，2天後昏迷，家人才將他送醫治療，最後傷重不治。檢方今向基隆地方法院聲請羈押邱男，釐清施暴情節。邱男犯行符合國民法官法「故意犯罪發生死亡結果」規定，適用國民法官參與審判，未來將交由國民法官法庭審理。

基隆地院今晚表示，法官訊問後，認邱男涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，並有檢察官提出事證佐證，足認犯罪嫌疑重大。所犯罪行為最輕本刑5年以上有期徒刑，且有相當理由認有逃亡或勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難追訴，定羈押並禁止接見通信。

基隆市邱姓老翁在家中昏迷，家人送醫住院13天後死亡。檢察官查出老翁的孫子涉嫌施暴致死，今天聲押邱男。基隆地院法官審理後，今晚裁定羈押。聯合報資料照
基隆市邱姓老翁在家中昏迷，家人送醫住院13天後死亡。檢察官查出老翁的孫子涉嫌施暴致死，今天聲押邱男。基隆地院法官審理後，今晚裁定羈押。聯合報資料照

基隆 檢察官

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