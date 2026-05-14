竹北戶籍員幫妹查同事隱私 吵架後遭妹出賣檢舉慘遭判刑

新竹李女任職新竹縣竹北市戶政事務所約僱戶籍員期間，受妹妹委託，利用公務帳號私下查詢妹妹同事的戶籍謄本個資，未料姊妹後來爆發糾紛，妹妹反手向相關單位檢舉。新竹地院審理後，依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪，判李女有期徒刑5月。

判決書指出，李女明知戶籍資料屬於個人隱私，非因公務不得任意蒐集，卻於2019年5月14日中午，操作辦公室公務電腦登入內政部戶政資訊系統，非法查詢妹妹同事的現戶全戶資料。全案因李女事後與妹妹發生紛爭，妹妹憤而向相關機關檢舉，才由廉政署循線查獲移送法辦。

法官審理時，李女坦承犯行。法官認為，李女身為公務員，本應遵守法令保護民眾個資，卻假借職務之便損害被害人權益，行為殊不可取；惟考量其犯後態度尚可，且過去無刑事犯罪紀錄，最終依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪，判李女有期徒刑5月。

此外，檢察官另案起訴李女涉及查詢妹妹及1名市民個資部分，法官發現，查詢妹妹個資是為了確認離婚登記進度，已獲妹妹同意；而查詢市民個資則是受託辦理所得稅申報時，不慎將手抄本上的身分證字號看錯而誤查，難認有非法蒐集之故意，因此這兩部分判決無罪。